В Україні не блокуватимуть картки з боргами до 100 тисяч гривень

Українська влада робить усе можливе, аби в час війни люди могли себе забезпечити. Власники кредитних карток можуть продовжити користуватися кредитними коштами.

Українська банківська система навіть у час війни працює злагоджено та ефективно. Безготівкові операції проходять вдало, тому громадяни можуть вільно користуватися своїми картками.

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Звільнення від блокування карти

КМУ прийняв рішення звільнити від блокування кредитні картки, борг на яких складав до 100 тисяч гривень. Урядовці переконані, що зараз люди не мають права опинитися без коштів.

У воєнний час люди повинні мати можливість оплачувати товари та послуги,

– написав Денис Малюська.

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