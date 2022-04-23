Україні не дадуть гарантій, аналогічних п'ятій статті НАТО, – Джонсон

Україна активно працює над створенням нового документу, який гарантує нам безпеку у разі нового нападу Росії. Консультації з потенційними гарантами вже ведуться, але напрацювання дієвої схеми протидії агресору на вигідних Україні умовах – завдання не з простих.

Одним із варіантів, який розглядає Україна, є договір, який буде дублювати 5 статтю НАТО. В ній йдеться про те, що напад на одного вважається нападом на всіх. Британський прим'єр Борис Джонсон заявив, що підписання документа на подібних умовах навпряд чи можливе.

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Якими можуть бути гарантії безпеки для України

На думку Джонсона, Україна може розраховувати на усебічну підтримку від гарантів. Він вважає, що нашу державу потрібно зробити неприступною для ворогів, і саме це західні партнери збираються зробити.

Навряд чи це буде щось на кшталт 5 статті НАТО. Але ми можемо підтримати українців зброєю, навчаннями та розвідувальними даними,

– сказав Джонсон.

Він додав – гаранти безпеки України мають зробити усе для того, щоб напад на нас вважався неможливим через нашу оборонну потужність.

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