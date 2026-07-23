Увечері 21 липня, на шостий день протестів під Офісом Президента, Володимир Зеленський назвав нового головнокомандувача. Стрічка миттєво взялася за біографію Михайла Драпатого: прорив у Маріуполь 2014-го, вихід з оточення під Ізвариним, зупинений наступ на Харківщині. Щоб побачити, що змінилося цього тижня насправді, дивитися треба не на прізвище нового головкома, а на список посад навколо нього. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Чотири крісла, жодного цивільного

Список зафіксував сам президент: оновлену конфігурацію Генерального штабу визначили разом із Драпатим, виконувачем обов'язків міністра оборони Євгенієм Хмарою та заступником керівника ОП Павлом Палісою.

Офіс Президента з 2 січня 2026 року очолює Кирило Буданов, генерал-лейтенант, колишній начальник ГУР. Він змінив у цьому кріслі цивільного юриста. Військовий напрям в ОП веде Паліса, бригадний генерал, колишній командир корпусу. Міноборони з 20 липня тимчасово веде Хмара, генерал-майор, ексочільник Центру спецоперацій "А" СБУ. Головком тепер Драпатий.

Це не список силовиків у широкому сенсі, а чотири вузли, через які проходить кожне рішення про війну. У жодному з них немає цивільної особи. Після 16 липня вакантними стоять посади міністра оборони, міністра закордонних справ, голови СБУ і голови Служби зовнішньої розвідки. Увесь безпековий блок держави працює на виконувачах обов'язків, і всі вони військові.

Норма, яку виконають папером

У новинах цього тижня не пролунало жодного разу: Закон "Про національну безпеку України", ухвалений 21 червня 2018 року, з 1 січня 2019-го вимагає призначати міністра оборони та його заступників з-поміж цивільних осіб. Демократичний цивільний контроль над армією є критерієм євроатлантичної інтеграції, під який Україна перебудовувала оборонне відомство сім років.

Щоб Верховна Рада могла проголосувати за Хмару повноцінним міністром, йому доведеться завершити військову службу. Норму виконають процедурою. Погони знімуть, професія залишиться. Формально все чисто. Змістовно цивільний контроль над армією вперше з 2019 року забезпечуватиме людина, яка все життя була її частиною.

Вулиця виграла прізвище і переписала конструкцію

16 липня площі знову заповнилися картонками. Заклик кинув ветеран Дмитро Козятинський, той самий, хто торік виводив людей на захист НАБУ і САП. AP фіксує сухо: це вже другий випадок, коли вуличний тиск розвертає рішення президента.

Механізм працює. Але торік вулиця захищала інститут, а цього разу людину. Вимагали повернути Михайла Федорова, цивільного технократа, який зайшов у Міноборони з аудитом і поліграфом. Отримали генерала на Міноборони і генерала на головкома. Вимогу задовольнили буквально, повз суть.

Єдиний, хто вже відповів сам

1 червня 2025 року російська ракета влучила по 239-му полігону на Дніпропетровщині: 12 загиблих, понад 60 поранених, другий такий удар за три місяці. Того ж дня командувач Сухопутних військ подав рапорт про відставку. Він сказав не "росіяни вдарили", а що не зміг забезпечити виконання власних наказів: не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю, і назвав безкарність отрутою, яку намагався вивести з Сухопутних військ.

Для пострадянської військової культури це рідкісна конструкція. У ній відповідальність тече вниз, до сержанта, до того, хто "не зайняв укриття". Драпатий розвернув її вгору й приклав до себе. Рапорт не задовольнили. Система відповіла йому по суті так: піти легше, ніж змінити.

Тепер він сидить у кріслі, з якого рапорти приймають, і борг, що переходить до нього разом із посадою, уже публічний. Розслідування "Бабеля" зафіксувало щонайменше 26 небойових смертей новобранців у 425-му штурмовому полку "Скеля", за цим ідуть понад десять проваджень ДБР і справа Офісу генпрокурора. Прізвищ командирів, які відповіли за полігони 2025-го, немає й досі.

Пріоритет без прізвища

Та сама конструкція вже видала наступний рахунок. Мобілізацію Зеленський назвав пріоритетом, але доручив її не прізвищу, а переліку. Сирський за день до звільнення переадресував тему в Міноборони й Верховну Раду, Міноборони обіцяє винести реформу ТЦК на уряд без названої дати, а самі ТЦК поділені між оперативними командуваннями, Сухопутними військами, Генштабом і міністерством.

Чотири господарі на один орган і жодного адресата, коли щось піде не так. Це не провал одного відомства, а той самий механізм, який щойно поставив у крісло людину з єдиною відомою реформою: персональна відповідальність.

Наступний парламент уже виміряний

Міністром оборони вперше з 2019 року стає військовий, і формальне звільнення зі служби перед голосуванням у Раді нічого в цьому не змінює. Дивитися на це як на разовий виняток воєнного часу означає не побачити тренду. Соціологія фіксує його рік поспіль. За травневим опитуванням "Соціополісу", партія Залужного набирала 16,1%, блок Зеленського – 14,4%, "Європейська Солідарність" – 11,7%, партія Буданова – 10,9%, партія "Третя штурмова бригада" Білецького – 8,9%. Три з шести прохідних сил очолюють люди з війська, і разом вони важать більше, ніж Зеленський із Порошенком.

Далі прогноз, а не факт: наступний парламент і наступний уряд будуть військовими не тому, що хтось так вирішить, а тому, що країна вже так відповідає соціологам. Кадрові рішення цього тижня лише вивели цю арифметику з опитувань у крісла.

Рейтинг гіпотетичної партії не є мандатом. Він персональний і на список не переноситься, чинний офіцер не веде кампанію, поки служить, а за тим самим опитуванням дві третини респондентів вважають вибори можливими лише після скасування воєнного стану. Перевірка тенденції відкладена на невизначений строк. Саме тому вертикаль формується призначеннями, а не голосуванням.

Це не про погані призначення. Хмара вивів "Альфу" в трійку найрезультативніших підрозділів Сил оборони, Буданов дав ГУР операції, які змінювали хід кампаній, Драпатий у 2024 році втримав Харківщину, коли фронт сипався. У тотальній війні бойова компетенція б'є формальний критерій, і цивільний шар нікуди не подівся: президент, парламент, уряд Сергія Корецького.

Запобіжник, який ставили сім років, зняли за шість днів, і жодна з вимог на картонках цього не стосувалася. Рахунок за це виставлять, і він буде політичний.

Драпатому 43 роки. Цю війну він почав комбатом, командиром батальйону 72 бригади, що в 2014 році заходив на броні в Маріуполь, і за 12 років дійшов до головнокомандувача. "На болотах" Генеральний штаб з 2012 року очолює той самий сімдесятирічний генерал, який сидів у цьому кріслі ще до анексії Криму. Там система консервує, тут піднімає. І поки комбат за одну війну доростає до головкома, ця армія лишається живою.