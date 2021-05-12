В Україні немає закону, який може зупинити діяльність Медведчука, – Гайдай

Будинок Віктора Медведчука обшукали, а самому політику вручили підозру. Однак проблема в тому, що в Україні немає законодавчої бази та політичної волі для того, щоб знищити його діяльність у політиці.

Таку думку в програмі "Що це було?" висловив політичний консультант Сергій Гайдай. Також про харизму Віктора Медведчука та боротьбу з олігархами говорив шеф-редактор державного телеканалу "Дом" Олексій Мацука.

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Зупинення діяльності Медведчука

Сергій Гайдай: Я наразі не бачу в українській практиці, щоб у нас вистачало законодавчої бази та політичної волі для того, щоб діяльність Медведчука була неможливою. У нас немає закону, який би забороняв людині бути в політиці через антиукраїнську діяльність. Однак саме це треба зробити, щоб Медведчук як політик "закінчився".

Чи може Медведчук використати ситуацію для свого рейтингу – не думаю. Електорат, який за нього голосував, сприймав його як частинку влади, сильного політика. Водночас тут видно, що він не просто не сильний політик, але й влада б'є по ньому, удар за ударом.

Його електорат не любить олігархів. Він не любить людей, які багато заробляють. Водночас у Медведчука – маєток в Криму, величезні статки.

"Медведчук-інтриган"

Служба безпеки України 11 травня обшукала будинок Віктора Медведчука, офіси ОПЗЖ та громадської організації "Український вибір". Цього ж дня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку.

Олексій Мацука: Медведчук – інтриган, він не є активним зовнішнім політиком. В нього немає харизми як вуличного чи кар'єрного політика. Він – абсолютний інтриган. Це і не добре, і не погано.

Він має вплив у судах. Коли ми бачимо іноді дуже дивні рішення судової системи, то це може працювати йому на користь. Він швидше кар'єрний адвокат, а не кар'єрний політик. Він розуміє, як працюють ланки державного апарату, це йому може знадобитись під час вибудовування лінії свого захисту.

Феномен Медведчука на Сході

Олексій Мацука: Важливо розуміти коріння і феномен Віктора Медведчука саме для східних регіонів України. Ми бачили, що на виборах до парламенту партія "Опозиційна платформа – За життя" отримувала непогані результати через свою дуже проросійську риторику.

На Сході люди продовжують вірити у віртуальні речі, які підтримувалися 3 медведчуківськими каналами, які наразі з українського поля ліквідували. Допомагала створювати "віртуальну бульбашку" саме оплачувана інформаційна машина Віктора Медведчука.

Олігархи в Україні

Указ про санкції Ради нацбезпеки проти соратника Медведчука Тараса Козака Володимир Зеленський підписав 2 лютого 2021 року. Тоді заблокували 3 канали: "112 Україна", ZIK, NewsOne.

Олексій Мацука: Можливо, у Володимира Зеленського вистачить ресурсу, сил, щоб вплинути на олігархів. Однак чи є в Зеленського у цьому питанні союзники? Хто буде його опорою в цій боротьбі? Запит від суспільства є.

Давні проблеми в Україні – олігархи і їх вплив на все. Якщо схему гібридних дій олігархів у нас відкрито, то, напевно, і чинна влада має на це також реагувати.