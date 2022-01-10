В Україні неможливе повторення казахського сценарію, – віцепрем'єрка

Ольга Стефанішина заявила, що в Україні неможлива реалізація казахського сценарію. Адже наша країна не є частиною пострадянської структури, яка дозволила здійснити фактичне захоплення критичної інфраструктури в Казахстані.

Таку думку віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції озвучила на брифінгу перед засіданням комісії Україна – НАТО в Брюсселі.

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Під час брифінгу Стефанішину запитали, як Україна в умовах гібридної агресії може запобігти сценарію, коли масові протести й заворушення призводять до військової інтервенції.

Україна проводить внутрішні реформи, у нас є потужна громадська платформа, єдність щодо засудження російської агресії проти території України. Ми не є частиною жодної пострадянської структури,

– зазначила Стефанішина.

В якій країні може початися "новий Казахстан"

Самопроголошений президент Білорусі на тлі подій у Казахстані закликав допомогти ще одній країні. У цьому контексті Олександр Лукашенко згадав про Таджикистан. За словами білоруського лідера, президент Таджикистану вже роками просить про надання матеріальної підтримки, насамперед технікою військовою.

Гарна нагода зараз зібратися і поговорити про Таджикистан. І нам треба це зробити, щоб потім нам це не обійшлося дорожче, як із Казахстаном,

– заявив Лукашенко.

"Миротворці" ОДКБ у Казахстані: головне

Минулого тижня на тлі протестів і заворушень у Казахстані розгорнули військову місію за участю країн-учасниць ОДКБ. Очікується, що місія залишиться в країні до повної стабілізації обстановки. Участь у цій місії взяли кілька тисяч військових з Росії, Білорусі, Вірменії, Киргизії та Таджикистану.

Першою почала вводити свої війська Росія. Наступного дня до Казахстану прибув контингент з інших країн. Експерти побоюються, що таке рішення призведе до втрати Казахстаном суверенітету і тривалої окупації країни. Однак Путін пообіцяв, що після "миротворчої місії" сили ОДКБ виведуть з Казахстану.

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