Я не збираюся погрожувати всьому світу, – Залужний сказав, скільки літаків потрібно Україні

Для успішного контрнаступу Україні потрібно більше зброї, зокрема сучасні винищувачі – "не 120, але хоча б обмежена кількість".

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і пояснив, чому Україні потрібні боєприпаси і літаки F-16. Він заявив, що поки це рішення приймається, щодня помирає багато людей.

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"Просто тому, що рішення ще не прийнято", – зазначив Залужний.

На командному пункті у Залужного є екран, який показує йому все, що є в повітрі в будь-який момент — авіацію країн НАТО на західному кордоні України, свої літаки в небі над Україною і російські на східних краях.

"Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перенести сюди?", — запитав Залужний.

"Це все одно, що йти проти ворога з луками і стрілами"

Видання зазначає, що оскільки російський парк Су-35 має значно кращу радіолокаційну та ракетну дальність, старіші українські літаки не можуть конкурувати. У результаті війська на землі легко стають цілями.

За словами Залужного, Україні непотрібно багато літаків.

Ніхто не говорить, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків. Я не збираюся погрожувати всьому світу. Було б достатньо дуже обмеженої кількості. Але вони потрібні. Бо іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це все одно, що ми б зараз пішли в наступ з луками та стрілами,

– сказав головнокомандувач.