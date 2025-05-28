Довго так продовжуватися не може: що нарешті повинна зрозуміти Європа

Багато хто рясно і на різні лади цитує канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Логіка зняття обмежень загалом позитивна, питання у практичному відображенні і своєчасності.

Максимально негативний для Німеччини сценарій

Оскільки можливість уражати російські війська на дистанції та стерилізація аеродромів в радіусі 300 кілометрів – це підрив здатності наступати. А прорідження ППО – це підвищення ефективності наших атак углиб. Ракети можна доставити швидко, влаштувати росіянам у червні місячник великих пожеж. Головне – щоб ці ракети були. Тоді літній наступ значною мірою залишиться на папері. Про це заявив Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

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Тут багато подробиць, дивитися будемо за фактом. Далі поговоримо про те, на що варто звернути увагу.

Reuters повідомив, що генеральний інспектор збройних сил Німеччини Карстен Броєр 19 травня видав директиву: переозброїти Бундесвер сучасними системами до 2029 року. Тобто за 3,5 – 4 роки. Це не є сюрприз. Броєр в інтерв'ю Welt півтора місяця тому анонсував завдання з забезпечення до 2029 року бойової готовності Бундесверу чисельністю близько 200 тисяч осіб. Раніше теж звучали подібні тези.

У березні глава Федеральної розвідувальної служби ФРН Бруно Каль зазначив: що раніше закінчиться гаряча фаза війни Росії проти України, то раніше Кремль буде технічно готовий напасти на Європу.

При цьому Каль кинув фразу, що різнула нас: якщо війна закінчиться раніше 2029 – 2030 року.

Серед пріоритетів, зазначених Броєром: нарощування можливостей ППО, накопичення засобів для ударів на понад 500 кілометрів, РЕБ, космос, а також боєприпаси всіх типів. НАТО очікує від Німеччини нарощування можливостей ППО у 4 рази.

На цілі ремілітаризації будуть спрямовані кошти від ослаблення "боргового гальма", що стало можливим через (по суті, завдяки) девіантну поведінку США.

Днями вийшло інтерв'ю з головою Служби зовнішньої розвідки України Олегом Іващенком, де зазначено: протягом 2 – 4 років після закінчення війни з Україною Росія буде технічно готова до нової агресії – проти Європи. На цей часовий діапазон впливають різні чинники, зокрема – наявність санкцій.

Отож гіпотетичне "підмороження" війни у 2025 році з умовою скасування частини санкцій із боку США – це максимально негативний для Німеччини сценарій. Тому німці та ЄС загалом так нервують.

При цьому погрози посилення санкцій з метою наближення миру виглядають певною суперечністю для Європи. Тому санкції ЄС здебільшого декоративні та з відкладеним ефектом. Хоча є ґрунт, де інтереси України та Німеччини (Європи) у деталях збігаються.

У чому збігаються інтереси України та Німеччини

Так, командувач сухопутних військ Німеччини Альфонс Майс два тижні тому заявив: через мілітаризацію економіки та суспільства Росія накопичує бойовий потенціал, який не повністю витрачається проти України. "Надлишки" накопичуються проти Європи.

Виходячи з логіки німецького генерала, що довше триватиме війна, то більший потенціал згенерує розігріта військова машина Росії. Тому військову машину треба охолоджувати/ламати, не знижуючи темпів ремілітаризації Європи та утримуючи санкції.

Демонтаж економічних, технічних та технологічних можливостей Росії вести війну – це момент, де повністю збігаються інтереси України та Німеччини. Нарощування ударної потужності в глибину – також повний збіг. Як і ППО. Причому в Україні все це робити значно дешевше з оперативним тестуванням у бойових умовах.

Тобто максимально розумне застосування ресурсів Німеччини – нарощування інвестицій в український ВПК. Тут мільярд запитань. Не лише гроші – сировина, устаткування, "софт", підключення України до протоколів обміну інформацією тощо. А також реальні санкції проти Росії.

Інакше виникає прагматична ситуація, яку німці мають добре розуміти. Воювати до 2029 року – суперечить інтересам України. Україна шукатиме можливості виходу із війни. Формат та наслідки цього виходу можуть підняти ризики для Німеччини. Особливо, якщо Україна буде виключена як фактор стримування Росії.

Щоб Україна залишалася стримуючим чинником на стороні Європи, треба пропонувати щось серйозне. Європа не пропонує. Довго так продовжуватися не може.