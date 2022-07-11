Спека відступить: українців попереджають про похолодання і зливи

З 11 липня в Україні помітно похолоднішає та випадуть дощі. В окремих районах прогнозують сильні грози.

Період спекотної та сухої погоди, який тривав в Україні протягом першої декади липня, звершується. Про це повідомив синоптик і кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

Цікаво Без прогнозу погоди артилерія не ефективна: як метеорологи допомагають ЗСУ в умовах війни

Чому погода раптово змінилася

Через зміну повітряних мас, а також перебудови синоптичних умов у Європі, до нас на початку нового тижня почне надходити прохолодніше повітря атлантичного та скандинавського походження,

– пояснює Ігор Кібальчич.

Погода зміниться поступово, починаючи із західних та північних областей України. Прохолода пошириться на більшу частину країни. Спекотна погода залишиться лише на крайньому південному сході та в Криму.

Прогноз погоди 11 – 17 липня

11 липня у більшості областей будуть дощі та помітно похолоднішає. У східних, центральних, північних областях очікують сильні зливи, місцями з градом та шквалами до 15 – 20 метрів за секунду. На Поліссі та Одеській області переважно без опадів. Вітер – південно-східний із переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду,.

Удень температура коливатиметься в межах +19…+24 градусів, у південних та східних областях – +23…+28 градусів, у Приазов'ї до +31 градусів.

12 липня у західних та північних областях України будуть дощі, місцями грози. усі інші регіони – без опадів. Вітер очікується південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме +13…+18 градусів, у західних областях – +8…+13 градусів. Удень – до +23...+28 градусів. У західних областях буде досить прохолодно – всього +16...+21 градусів. На південному сході країни прогнозують до +30 градусів.

13 липня дощ очікують у західних та північних регіонах України. Удень також можливі короткочасні грозові дощі на Сході.

Температура повітря вночі коливатиметься від +13…+18 градусів, а вдень становитиме +25…+30 градусів, у західних та північних областях – +18…+23 градусів.

14 липня випадуть дощі у північних та східних областях. Усі інші регіони – без істотних опадів. Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. У південних областях вдень можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі буде досить холодно – до +12...+17 градусів. Удень сонце нагріє до +21...+26 градусів, на Півдні до +27...+30 градусів.

15 липня опадів не буде. Вітер – переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +13...+18 градусів, на Півдні – до +21 градусів. Удень очікується +23...+28 градусів, у південних областях – +29...+32 градусів.

16 – 17 липня прогнозують малохмарну та суху погоду. Вітер – західний та північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +15…+20 градусів, вдень – до +26…+31 градусів, у південних та центральних областях – +32…+34 градусів.

Зверніть увагу – Генштаб про ситуацію на фронті 11 липня: відео