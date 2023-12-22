Ракетна небезпека була через зліт МіГ-31К: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
22 грудня 2023, 13:52Читать новость на русском
По всій Україні оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К. Він є носієм гіперзвукових ракет типу "Кинджал".
Тривога почала ширитися країною близько о 13:50. Закликаємо українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги й пройти в укриття.
До теми Від початку війни Росія запустила понад 10 тисяч цілей: скільки ракет та "Шахедів" знищила ППО
В Україні попередили про ракетну небезпеку14:47 У більшості областей відбій повітряної тривоги.
Карта тривог на 14:50 22 грудня
13:50 Повітряні сили попередили про зліт винищувача МіГ-31К. Через це по всій Україні оголосили повітряну тривогу.
Мапа повітряних тривог станом на 13:50
Росія уночі атакувала "Шахедами": головне
- У ніч проти 22 грудня Росія атакувала територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворог запустив їх з трьох напрямків – Курської області, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
- Загалом ворог запустив 28 безпілотників, 24 з яких – збили силами та засобами ППО. Українські захисники знищували "Шахеди" у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.
- Частину безпілотників ворог спрямував на Київ. Унаслідок падіння уламків у столиці є руйнування. Так, у Солом'янському районі Києва виникла пожежа на 24 поверсі житлового будинку. У трьох квартирах часткове руйнування стін на 24 – 26 поверхах та ще у трьох – вибиті вікна. Уламки збитих "Шахедів" впали у Дарницькому районі столиці на приватний недобудований будинок. Там також виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.
- Під ударом також опинилася й Миколаївська область. Там один з безпілотників влучив в інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа, яку оперативно ліквідували.
- Також уламки "Шахеда" впали в Одеській області. Вони пошкодили одне із зерносховищ припортової інфраструктури.