В Україні масштабна повітряна тривога через російську авіацію
Російські військові пізно ввечері 21 червня підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95. Також було зафіксовано активність тактичної авіації ворога. Через російську авіацію та атаку "Шахедів" повітряна тривога охопила всю Україну.
Близько третьої години ночі в Україні почали оголошувати повітряну тривогу через загрозу ракетних обстрілів, пише 24 Канал. Водночас росіяни атакують Україну "Шахедами".
Дивіться також Росіяни підняли свої ТУ-95 для атаки по Україні: що це за літаки та якими ракетами б'ютьДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Швидкісна ціль на Чернігівщині курсом на Київщину. Швидкісна ціль на Запоріжжі курсом на схід в напрямку Покровського. Повітряні сили попередили про загрозу через активність ворожої тактичної авіації. Через це і рух "Шахедів" повітряну тривогу оголосили в усіх регіонах країни.
Зафіксовано зліт 4 бортів ТУ-95МС з авіабази "Оленья".
Швидкісна ціль на Чернігівщині курсом на Київщину.
Швидкісна ціль на Запоріжжі курсом на схід в напрямку Покровського.
Повітряні сили попередили про загрозу через активність ворожої тактичної авіації. Через це і рух "Шахедів" повітряну тривогу оголосили в усіх регіонах країни.