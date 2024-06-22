В Україні масштабна повітряна тривога через російську авіацію

22 червня 2024, 02:58
Читать новость на русском

Російські військові пізно ввечері 21 червня підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95. Також було зафіксовано активність тактичної авіації ворога. Через російську авіацію та атаку "Шахедів" повітряна тривога охопила всю Україну.

Близько третьої години ночі в Україні почали оголошувати повітряну тривогу через загрозу ракетних обстрілів, пише 24 Канал. Водночас росіяни атакують Україну "Шахедами".

Дивіться також Росіяни підняли свої ТУ-95 для атаки по Україні: що це за літаки та якими ракетами б'ють

 До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

03:31, 22 червня

Швидкісна ціль на Чернігівщині курсом на Київщину.

03:03, 22 червня

Швидкісна ціль на Запоріжжі курсом на схід в напрямку Покровського.

02:55, 22 червня

Повітряні сили попередили про загрозу через активність ворожої тактичної авіації. Через це і рух "Шахедів" повітряну тривогу оголосили в усіх регіонах країни.

23:47, 21 червня

Зафіксовано зліт 4 бортів ТУ-95МС з авіабази "Оленья".

Автор: Михайло Гема