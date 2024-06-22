В Україні масштабна повітряна тривога через російську авіацію

Російські військові пізно ввечері 21 червня підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95. Також було зафіксовано активність тактичної авіації ворога. Через російську авіацію та атаку "Шахедів" повітряна тривога охопила всю Україну.

Близько третьої години ночі в Україні почали оголошувати повітряну тривогу через загрозу ракетних обстрілів, пише 24 Канал. Водночас росіяни атакують Україну "Шахедами".

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