Друга повітряна тривога лунала в Україні: Росія підіймала МіГ-31К, який може нести "Кинджали"

На всій території України вже вдруге за ранок 2 серпня лунала повітряна тривога. Її причина в тому, що Кремль підіймав у небо МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Російський МіГ-31К може переносити ракети "Кинджал". Варто зауважити, що у ніч проти 2 серпня Росія атакували Київ та Одещину дронами-камікадзе типу "Шахед", пише 24 Канал.

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Що відбувалось в Україні

Повітряні сили ЗСУ повідомили орієнтовно о 8:17 2 серпня, що Росія знову підняла з аеродрому Саваслейка, що в Нижегородській області Росії, МіГ-31К пкс. Саме тому в Україні оголосили про ракетну небезпеку.

Вже станом на 8:40 Повітряні сили ЗСУ оголосили про відбій тривоги всюди, крім Харківської та Донецької областей.

Станом на 8:55 Повітряні сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!

– закликали військові.

Вся територія України була "червоною" / Скриншот 24 Каналу

Перед цим орієнтовно о 7:31 Повітряні сили ЗСУ попередили, що на всій території України ракетна небезпека. Наші військові зафіксували зліт МіГ-31К пкс Росії з аеродрому Саваслейка.

Вже станом на 7:53 2 серпня в Україні оголосили про відбій повітряної тривоги. "Червоними" залишились тільки Луганська область та Крим, де тривоги не припиняються з 4 квітня та 10 грудня відповідно.

Росія атакувала Україну дронами