Друга повітряна тривога лунала в Україні: Росія підіймала МіГ-31К, який може нести "Кинджали"
На всій території України вже вдруге за ранок 2 серпня лунала повітряна тривога. Її причина в тому, що Кремль підіймав у небо МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Російський МіГ-31К може переносити ракети "Кинджал". Варто зауважити, що у ніч проти 2 серпня Росія атакували Київ та Одещину дронами-камікадзе типу "Шахед", пише 24 Канал.
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Що відбувалось в Україні
Повітряні сили ЗСУ повідомили орієнтовно о 8:17 2 серпня, що Росія знову підняла з аеродрому Саваслейка, що в Нижегородській області Росії, МіГ-31К пкс. Саме тому в Україні оголосили про ракетну небезпеку.
Вже станом на 8:40 Повітряні сили ЗСУ оголосили про відбій тривоги всюди, крім Харківської та Донецької областей.
Станом на 8:55 Повітряні сили ЗСУ повідомили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Існує загроза застосування авіаційного озброєння! У разі оголошення тривоги – прямуйте в укриття!
– закликали військові.
Вся територія України була "червоною" / Скриншот 24 Каналу
Перед цим орієнтовно о 7:31 Повітряні сили ЗСУ попередили, що на всій території України ракетна небезпека. Наші військові зафіксували зліт МіГ-31К пкс Росії з аеродрому Саваслейка.
Вже станом на 7:53 2 серпня в Україні оголосили про відбій повітряної тривоги. "Червоними" залишились тільки Луганська область та Крим, де тривоги не припиняються з 4 квітня та 10 грудня відповідно.
Росія атакувала Україну дронами
- У ніч проти 2 серпня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Тільки у небі над Києвом Повітряні сили ЗСУ збили всі повітряні цілі – понад 10 ворожих безпілотників.
- Також ворог атакував південь Одеської області, випустивши дрони з Азовського через Чорне море. За даними глави Одеської ОВА Олега Кіпера, Росія атакувала об'єкти портової та промислової інфраструктури. Там спалахнули пожежі, Кремль пошкодив елеватор.
- Варто зауважити, що загроза атаки дронами була також у Житомирській, Вінницькій, Черкаській областях, а також у Чернігові, Білій Церкві. Відомо, що один дрон збили у Сумській області. Детальніше про атаку читайте за посиланням.