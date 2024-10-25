В Україні оголосили повітряну тривогу: злетів МіГ-31К, носій ракети "Кинджал"

25 жовтня 2024, 11:34
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Автор: Поліна Буянова

Зранку в п'ятницю, 25 жовтня, в усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Причиною є зліт ворожого винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Цей літак є носієм гіперзвукової ракети "Кинджал"24 Канал закликає жителів усіх областей України йти в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

11:33, 25 жовтня

Повітряні сили повідомили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
Ракетна небезпека оголошена по всій території України.