В Україні оголосили відбій повітряної тривоги: злітав Міг-31К
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Злітав потенційний носій "Кинджалів".
Зранку 31 грудня вся Україна "почервоніла". Тривогу оголошували через те, що злітав літак, який може нести "Кинджали", передає 24 Канал.
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Відбій загрози
Станом на 11:50 оголосили відбій повітряної тривоги по всій Україні.
У Повітряних силах України повідомляли, що зафіксовано зліт одразу кількох МіГ-31К. Вони злітали із аеродромів Саваслейка та Моздок. Там закликали не ігнорувати повітряну тривогу.
Не нехтуйте власною безпекою та спустіться в укриття. Звичайна обережність може зберегти життя. Пройдіть до найближчого сховища або скористайтесь правилом двох стін.
Наразі невідомо, скільки триватиме небезпека. Якщо буде виконана дозаправка у повітрі, то вона може бути тривалою.
Чи буде Росія атакувати Україну на свята
- Росія вночі проти 29 грудня завдала масованого комбінованого удару по території України. Кремль спробує повторити атаку. Відповідну думку висловили в американському Інституті вивчення війни (ISW). Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону, що ISW робить очевидні заяви, адже про ймовірність атак в Україні говорили неодноразово.
- Юрій Ігнат розповів, що окупанти мають потенціал, носії крилатих ракет в морі, стратегічну авіацію, "Іскандери" і так далі. Речник додав, що ми маємо інформацію від розвідників про накопичення ракет ворогом.
- Він наголосив, що чекати неприємностей від Росії потрібно завжди.