В Україні оголосили відбій повітряної тривоги: злітав Міг-31К

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Злітав потенційний носій "Кинджалів".

Зранку 31 грудня вся Україна "почервоніла". Тривогу оголошували через те, що злітав літак, який може нести "Кинджали", передає 24 Канал.

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Відбій загрози

Станом на 11:50 оголосили відбій повітряної тривоги по всій Україні.

У Повітряних силах України повідомляли, що зафіксовано зліт одразу кількох МіГ-31К. Вони злітали із аеродромів Саваслейка та Моздок. Там закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Не нехтуйте власною безпекою та спустіться в укриття. Звичайна обережність може зберегти життя. Пройдіть до найближчого сховища або скористайтесь правилом двох стін.

Наразі невідомо, скільки триватиме небезпека. Якщо буде виконана дозаправка у повітрі, то вона може бути тривалою.

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