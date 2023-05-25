Грози атакують: в Україні оголосили штормове попередження

У більшості регіонів нашої держави найближчими днями очікується несприятлива метеорологічна ситуація. Синоптики попереджають про грози.

У четвер, 25 травня, та у п'ятницю, 26-го, певні регіони України атакують шквальні дощі. Їхнім жителям варто подбати про свою безпеку.

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Детально про ситуацію

Власне, на Лівобережжі, Київщині, південних областях, в Карпатах та на Закарпатті синоптики попереджають про грози 25 травня. У зв'язку з цим навіть оголошено І рівень небезпеки – жовтий.



У яких областях – грози 25 травня / Карта Укргідрометцентру

Водночас 26 травня вдень в Україні, крім більшості північних регіонів, будуть шквальні опади та також через це оголошено І рівень небезпеки – жовтий.



Де дощитиме 26 травня / Карта Укргідрометцентру

Що робити у разі штормового попередження

Залишайтеся всередині. Найбезпечніше місце під час шторму – це ваша власна оселя. Уникаючи виходу на вулицю, ви рятуєте себе від потенційних небезпек, таких як обривання гілок дерев чи обвалення рекламних конструкцій.

Найбезпечніше місце під час шторму – це ваша власна оселя. Уникаючи виходу на вулицю, ви рятуєте себе від потенційних небезпек, таких як обривання гілок дерев чи обвалення рекламних конструкцій. Захистіть вікна. Перекрийте вікна товстими шторами або смугами скотчу, щоб уникнути розбиття скла від сильного вітру. Запасіться також матеріалами для ущільнення дверей, аби запобігти проникненню дощу та вітру в приміщення.

Перекрийте вікна товстими шторами або смугами скотчу, щоб уникнути розбиття скла від сильного вітру. Запасіться також матеріалами для ущільнення дверей, аби запобігти проникненню дощу та вітру в приміщення. Вимкніть електроприлади. Перед очікуваною бурею вимкніть всі електричні прилади. Це допоможе запобігти можливим пошкодженням через ймовірні перепади напруги.

Перед очікуваною бурею вимкніть всі електричні прилади. Це допоможе запобігти можливим пошкодженням через ймовірні перепади напруги. Зробіть запаси. Переконайтеся, що у вас є достатня кількість води, їжі та медикаментів на випадок, якщо вам доведеться перебувати вдома тривалий час. Не забудьте про батарейки для радіо або ліхтарика, які можуть бути в пригоді, якщо відключиться електропостачання.

Переконайтеся, що у вас є достатня кількість води, їжі та медикаментів на випадок, якщо вам доведеться перебувати вдома тривалий час. Не забудьте про батарейки для радіо або ліхтарика, які можуть бути в пригоді, якщо відключиться електропостачання. Слухайте місцеві новини (на 24 Каналі, зокрема). Уважно стежте за оновленнями щодо погодних умов та інструкціями від місцевих органів влади.

Жовтий рівень небезпеки є попередженням для людей про те, що погода може заподіяти шкоди. Скажімо, пошкодити лісонасадження чи певні об'єкти інфраструктури.