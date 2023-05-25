Грози атакують: в Україні оголосили штормове попередження
Джерело:Укргідрометцентр
У більшості регіонів нашої держави найближчими днями очікується несприятлива метеорологічна ситуація. Синоптики попереджають про грози.
У четвер, 25 травня, та у п'ятницю, 26-го, певні регіони України атакують шквальні дощі. Їхнім жителям варто подбати про свою безпеку.
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Детально про ситуацію
Власне, на Лівобережжі, Київщині, південних областях, в Карпатах та на Закарпатті синоптики попереджають про грози 25 травня. У зв'язку з цим навіть оголошено І рівень небезпеки – жовтий.
У яких областях – грози 25 травня / Карта Укргідрометцентру
Водночас 26 травня вдень в Україні, крім більшості північних регіонів, будуть шквальні опади та також через це оголошено І рівень небезпеки – жовтий.
Де дощитиме 26 травня / Карта Укргідрометцентру
Що робити у разі штормового попередження
- Залишайтеся всередині. Найбезпечніше місце під час шторму – це ваша власна оселя. Уникаючи виходу на вулицю, ви рятуєте себе від потенційних небезпек, таких як обривання гілок дерев чи обвалення рекламних конструкцій.
- Захистіть вікна. Перекрийте вікна товстими шторами або смугами скотчу, щоб уникнути розбиття скла від сильного вітру. Запасіться також матеріалами для ущільнення дверей, аби запобігти проникненню дощу та вітру в приміщення.
- Вимкніть електроприлади. Перед очікуваною бурею вимкніть всі електричні прилади. Це допоможе запобігти можливим пошкодженням через ймовірні перепади напруги.
- Зробіть запаси. Переконайтеся, що у вас є достатня кількість води, їжі та медикаментів на випадок, якщо вам доведеться перебувати вдома тривалий час. Не забудьте про батарейки для радіо або ліхтарика, які можуть бути в пригоді, якщо відключиться електропостачання.
- Слухайте місцеві новини (на 24 Каналі, зокрема). Уважно стежте за оновленнями щодо погодних умов та інструкціями від місцевих органів влади.