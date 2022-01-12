В Україні оголосили штормове попередження: буде сильний вітер
12 січня 2022 , 15:03Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Україну 13 січня охопить сильний вітер. Вдень його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Це стосується західних областей. Тому рятувальники закликають бути обережними
До теми На українців чекає дуже холодна ніч: температура опуститься аж до -24
Люті морози
Крім сильного вітру, ситуацію ускладнюватимуть морози. Синоптики попередили українців, що найближчим часом серйозно похолодає. Особливо холодною буде ніч на 13 січня.
Місцями температура повітря опуститься до -18…-24 градусів. Мовиться про північні та північно-східні регіони.
Потепління не забариться
Потеплішає швидко. З дня 13 січня потепління прийде на Захід, а з 14 січня – у більшість областей.Зверніть увагу! У Карпатах панує справжня зима. В горах вдарили сильні морози та лежить сніг. За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, вранці 12 січня на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -19 градусів.
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