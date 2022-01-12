В Україні оголосили штормове попередження: буде сильний вітер

Україну 13 січня охопить сильний вітер. Вдень його пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Це стосується західних областей. Тому рятувальники закликають бути обережними

До теми На українців чекає дуже холодна ніч: температура опуститься аж до -24

Люті морози

Крім сильного вітру, ситуацію ускладнюватимуть морози. Синоптики попередили українців, що найближчим часом серйозно похолодає. Особливо холодною буде ніч на 13 січня.

Місцями температура повітря опуститься до -18…-24 градусів. Мовиться про північні та північно-східні регіони.

Потепління не забариться

Потеплішає швидко. З дня 13 січня потепління прийде на Захід, а з 14 січня – у більшість областей.

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