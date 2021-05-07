Шквали вітру та пожежна небезпека: де в Україні оголосили штормове попередження

В Україні 7 травня вируватиме негода – синоптики прогнозують пориви вітру до 20 метрів за секунду. Також у частині областей існує загроза виникнення пожеж.

Вітер докучатиме мешканцям більшості областей України. Через це рятувальники оголосили жовтий, тобто 1 рівень небезпеки.

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Штормове попередження в Україні

Синоптики прогнозують сильний вітер:

у Київській області та в Києві. Там пориви сягатимуть 15 – 18 метрів на секунду;

у західних, північних, більшості центральних та Одеській областях пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.



В Україні прогногують пориви вітру до 20 метрів за секунду / Фото Укргідрометцентру

Де існує загроза виникнення пожеж

Синоптики попереджають також про пожежну небезпеку в більшості регіонів України. Зокрема, надзвичайний рівень оголосили в:

центральних, північних, східних районах,

Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Одеській та Миколаївській областях.



В Україні 7 травня існує загроза виникнення пожеж / Фото Укргідрометцентру

У ДСНС патрулюватимуть Чорнобильську зону

"Мобільні групи патрулюватимуть Зону відчуження у період поминальних днів (1 – 9 травня) для запобігання виникнення пожеж в екосистемах", – попередили надзвичайники.

У ДСНС згадують досвід минулиз років і попереджають, що саме невеличкі багаття, на яких спалюють сміття на кладовищі, та залишені біля могил лампадки можуть призвести до масштабних пожеж.