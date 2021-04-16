В Україні оголосили штормове попередження через заморозки

Рятувальники оголосили штормове попередження через заморозки, які сунуть в Україну. Похолодання прийде вже у ніч проти 17 квітня.
Джерело:ДСНС
За даними синоптиків, в окремих регіонах України стовпчики термометрів покажуть 0...-5 градусів. Така ж ситуація спостерігатиметься і протягом 18 квітня.
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Через заморозки у західних та південних областях рятувальники оголосили перший рівень небезпечності.
Раніше синоптики попереджали, що погода у квітні не буде стабільною – сонячні дні змінюватимуть дощові, а температура повітря то підійматиметься, то знову опускатиметься.
Якою буде погода найближчими днями
Джерело: Укргідрометцентр
- 17 квітня буде часом невеликий дощ, вночі у західних областях подекуди з мокрим снігом, вдень у центральних та південних областях без істотних опадів. Температура вночі +2...+7 градусів, вдень +8…+13 градусів, на півдні та сході країни – до +16 градусів.
- 18 квітня у північних та північно-східних областях невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі +1...+6 градусів. Також у більшості областей України, крім північних, на поверхні ґрунту будуть заморозки. Вдень синоптики очікують +10…+15 градусів.
- 19 квітня у більшості областей України переважатиме погода без істотних опадів, лише вдень у південній частині пройдуть короткочасні дощі, можливі окремі грози. Температура вночі складатиме +1...+6 градусів, вдень – до +11...+16 градусів.