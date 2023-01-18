По всій Україні оголосили штормове попередження

Сьогодні, 18 січня, на всій території нашої держави очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний вітер та подекуди дощ.

Державна служба з надзвичайних ситуацій встановила перший – "жовтий" рівень небезпеки. Про це інформує 24 Канал.

До теми Штормовий вітер та сильний дощ: прогноз погоди на 18 січня

Пориви вітру до 20 метрів на секунду

18 січня на Закарпатті і в Карпатах йтиме значний дощ, у горах з мокрим снігом. Водночас вранці та вдень пориви вітру на території України сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць,

– наголосили в Укргідрометценрті.

18 січня в Україні оголосили штормове попередження / Фото Укргідрометцентру

До речі, на Одещині вітер буде ще сильнішим. Так, за даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів пориви сягатимуть 19 – 24 метрів на секунду.

Зверніть увагу! Штормовий вітер може наробити багато лиха, тож варто бути уважними та дотримуватися низки рекомендацій. Зокрема, фахівці радять щільно закривати вікна. Навулиці краще триматися якомога далі від рекламних щитів, дерев та ліній електропередач. Окрім того, не варто залишати біля них автомобілі. Також за можливості перечекайте негоду вдома або ж сховайтеся в укритті.