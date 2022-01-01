В Україні в останній день 2021 року COVID-19 виявили у понад 5 тисяч людей

1 січня 2022 , 08:57
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Джерело:

МОЗ

Вчора, 31 грудня, в Україні коронавірус діагностували у 5 026 осіб. З них 262 – діти, ще 74 – медичні працівники.

До лікарень потрапили 1554 людини. На жаль, не вдалось врятувати 190 осіб з недугою. Хворобу 31 грудня подолали 6 073 людини.

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Охоплення тестування населення

За минулу добу в Україні провели 54666 тестувань на коронавірус. Зокрема,22 507 досліджень було проведено методом ПЛР, 4 367 – методом ІФА та 27 792 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Скільки випадків виявили в регіонах

Найбільше нових хворих на коронавірус виявили у столиці, а також на Львівщині та у Київській області.

  • Київ – 976;
  • Вінницька область – 159;
  • Волинська область – 58;
  • Дніпропетровська область – 119;
  • Донецька область – 184;
  • Житомирська область – 176;
  • Закарпатська область – 163;
  • Запорізька область – 142;
  • Івано-Франківська область – 190;
  • Київська область – 315;
  • Кіровоградська область – 61;
  • Луганська область – 41;
  • Львівська область – 443;
  • Миколаївська область – 120;
  • Одеська область – 240;
  • Полтавська область – 256;
  • Рівненська область – 83;
  • Сумська область – 139;
  • Тернопільська область – 132;
  • Харківська область – 180;
  • Херсонська область – 37;
  • Хмельницька область – 262;
  • Черкаська область – 181;
  • Чернівецька область – 100;
  • Чернігівська область – 269.

Яка ситуація з вакцинацією в Україні

За минулу добу 52 166 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354. Додаткову дозу отримали 183 особи, а бустерну дозу – 552.

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Що відомо про коронавірус в Україні


Станом на ранок 1 січня виявили 3 672 675 хворих на коронавірус, 3 474 931 з яких подолали хворобу. На жаль, COVID-19 забрав життя 96 089 мешканців країни.
 

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Автор: Ірина Пундор