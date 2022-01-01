В Україні в останній день 2021 року COVID-19 виявили у понад 5 тисяч людей
Джерело:МОЗ
Вчора, 31 грудня, в Україні коронавірус діагностували у 5 026 осіб. З них 262 – діти, ще 74 – медичні працівники.
До лікарень потрапили 1554 людини. На жаль, не вдалось врятувати 190 осіб з недугою. Хворобу 31 грудня подолали 6 073 людини.
Актуально ВООЗ надала нові рекомендації щодо вакцинації населення
Охоплення тестування населення
За минулу добу в Україні провели 54666 тестувань на коронавірус. Зокрема,22 507 досліджень було проведено методом ПЛР, 4 367 – методом ІФА та 27 792 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Скільки випадків виявили в регіонах
Найбільше нових хворих на коронавірус виявили у столиці, а також на Львівщині та у Київській області.
- Київ – 976;
- Вінницька область – 159;
- Волинська область – 58;
- Дніпропетровська область – 119;
- Донецька область – 184;
- Житомирська область – 176;
- Закарпатська область – 163;
- Запорізька область – 142;
- Івано-Франківська область – 190;
- Київська область – 315;
- Кіровоградська область – 61;
- Луганська область – 41;
- Львівська область – 443;
- Миколаївська область – 120;
- Одеська область – 240;
- Полтавська область – 256;
- Рівненська область – 83;
- Сумська область – 139;
- Тернопільська область – 132;
- Харківська область – 180;
- Херсонська область – 37;
- Хмельницька область – 262;
- Черкаська область – 181;
- Чернівецька область – 100;
- Чернігівська область – 269.
Яка ситуація з вакцинацією в Україні
За минулу добу 52 166 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354. Додаткову дозу отримали 183 особи, а бустерну дозу – 552.
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Що відомо про коронавірус в Україні
Станом на ранок 1 січня виявили 3 672 675 хворих на коронавірус, 3 474 931 з яких подолали хворобу. На жаль, COVID-19 забрав життя 96 089 мешканців країни.
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