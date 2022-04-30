Україні і партнерам вирішувати, коли знімати санкції, – Подоляк відреагував на фантазії Лаврова

Лише Україна та її партнери можуть ухвалювати рішення щодо санкцій. Натомість у росіян щодо цієї теми між фактами і фантазіями занадто велика дистанція.

Михайло Подоляк жодного разу не бачив Сергія Лаврова за столом перемовин. Про це він сказав в коментарі 24 каналу.

Попри це, Лавров заявляє, нібито серед інших питань Росія та Україна обговорюють скасування санкцій.

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Як Лавров може коментувати те, в чому не бере участь

Сам Подоляк не пропустив жодного раунду перемовин. Тому він здивувався, чому Лавров так любить коментувати те, в чому не бере участі.

"Денацифікацію та російську мову" російська армія цілком конкретно "обговорила" з українцями у Бучі, Гостомелі, Харкові, Волновасі та, звичайно ж, у Маріуполі. І всі відповідні висновки назавжди вписані в історію кров'ю безневинних українських громадян,

– наголосив чиновник.

Санкції – це не тема перемовин делегацій

Радник відзначив, що в рамках переговорного процесу зовсім не обговорюють проблематику глобальних міжнародних санкцій щодо Росії. Все тому, що досі не усунуто причин їхнього запровадження світовою спільнотою. Агресор не вивів свої війська та не звільнив окуповані території.

Коли знімати санкції – вирішуємо тільки ми

Зрозуміло, що санкції не можуть обговорювати без участі партнерів.

"Саме всім нашим партнерам разом з Україною вирішувати, коли та які рішення щодо санкцій приймати", – підсумував Подоляк.

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