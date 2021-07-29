В Україні перенесли День молоді: коли тепер відзначатимуть свято
29 липня 2021 , 15:33Читать новость на русском
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський ухвалив рішення, що День молоді в Україні відзначатимуть разом з усім світом. Вже у 2022 році День молоді святкуватимуть 12 серпня.
Цього дня у світі традиційно відзначають Міжнародний день молоді. Водночас День молоді в Україні припадав на останню неділю червня.
Цікаво 29 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Пресслужба Офісу Президента повідомила: Зеленський ухвалив таке рішення, щоб підтримати прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту.
Окрім того, зміна має сприяти утвердженню цінностей демократії та свободи.
День молоді в Україні: історія
- День молоді як національне свято в Україні відзначали з 1994 року. Відповідний указ ухвалив Леонід Кравчук.
- Упродовж багатьох років свято припадало на останню неділю червня. Вочевидь, це було пов'язано з тим, що раніше у цей день у СРСР святкували "День радянської молоді".
- Цього дня у країні традиційно проводять низку культурних та розважальних заходів. Окрім того, українців запрошують на різноманітні соціальні івенти та благодійні акції.