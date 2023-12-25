Зайдуть в одну систему: льотчик-інструктор пояснив, що саме посилять F-16

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 22 грудня зазначив, що уряд його країни готує перші 18 винищувачів F-16 для передачі Україні. Утім, точної дати, коли саме це станеться, посадовець не назвав.

Західні винищувачі значно б допомогли українським оборонцям мати перевагу над російським ворогом у повітрі. Крім цього, F-16 виконували б завдання ППО, про що у розмові з 24 Каналом наголосив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Робота F-16

За словами Романа Світана, ті літаки, які партнери мають передати Україні, мають достатні потужності, аби виконувати бойові завдання. Для нас важлива функція дальності виявлення противника.

"Крім цього важлива підтримка наземних сил рівня ППО, ЗРК – вони замкнуті в загальну систему виявлення, сповіщення і цільовказівки. Так, літак може використовуватися з такою ж дальністю польоту ракети, як пускова платформа. Він нам так і треба для виконань завдань ППО", – сказав він.

Завдання ППО можуть виконувати два десятки літаків. Ймовірно, перша ескадрилья, яка надійде Україні, буде використана для цих цілей.

"Це приблизно пускова установка Patriot тільки з крилами, які виконують певні завдання. Дальність приблизно однакова. Але тут плюс бойовий радіус дальності літака – пускова установка, яка може нести декілька ракет в залежності від їх модифікації та номенклатури", – відзначив військовий експерт.

Винищувачі F-16 для України: що відомо