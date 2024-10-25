Частину України накриє густий туман: де й коли прогнозують погану видимість

У суботу, 26 жовтня, частину України накриє густий туман. Видимість буде дуже поганою, тому водіям і пішоходам треба бути вкрай обережними.

Про це попередили в Укргідрометцентрі та ДСНС України. Через серйозне погіршення погодних умов у низці областей оголосили I рівень небезпечності.

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Україну накриє густий туман

Українців попередили, що уночі та вранці суботи, 26 жовтня, майже половину України накриють густі тумани. Видимість на дорогах становитиме 200 – 500 метрів. Через це синоптики оголосили I рівень небезпеки (жовтий).

Зокрема, густий туман накриє більшість районів Правобережжя. Мовиться про:

Волинську,

Рівненську,

Львівську,

Тернопільську,

Хмельницьку,

Закарпатську,

Івано-Франківську,

Чернівецьку,

Житомирську,

Вінницьку,

Кіровоградську області.

Які області накриє туман / Карта Укргідрометцентру

Водіїв та пішоходів закликали бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху. Зокрема, водіям потрібно рухатися з такою швидкістю, щоб вчасно відреагувати на зміни на дорозі. Також варто увімкнути протитуманні фари або ближнє світло, не допускати запотівання скла та уникати складних маневрів на дорозі.

Рятувальники також нагадали, що рекомендується тримати безпечну дистанцію між автомобілями та не допускати різкого гальмування без особливих причин.

Пішоходам варто зважати, що під час туману їх погано видно, тому краще одягати яскравий одяг і обов'язково використовувати світловідбивальні елементи. У жодному разі не варто рухатися узбіччям доріг і по неосвітлених територіях.