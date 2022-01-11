В Україні посиляться вимоги до російськомовних газет і журналів

З 16 січня 2022 року в Україні почнуть діяти норми закону про мову. Згідно з документом, російськомовні друковані видання мають дублювати свої матеріали ще й українською.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачає, що друковані ЗМІ мають видавати державною мовою. Якщо публікації будуть іноземною мовою, то має водночас дублюватись і тираж українською.

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Різні за мовою версії видання мають бути однакові за змістом

Різні за мовою версії видання мають бути однакові за назвою, обсягом за змістом. Також їх повинні видавати в один й той самий день.

Поширювати за підпискою ЗМІ іноземною мовою буде можна лише тоді, коли читачі зможуть підписатись на такий самий варіант українською мовою.

У законі наразі є винятки

У кожному місці, де розповсюджують журнали та газети, кількість ЗМІ українською мовою має становити не менше ніж 50%.

До 16 липня 2024 року норми закону не поширюються на засоби масової інформації, які видають виключно кримськотатарською мовою та іншими мовами корінних народів, а також англійською мовою.

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Що відомо про ухвалення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної":

Цей закон український парламент ухвалив у квітні 2019 року.

Чинності норми закону набрали у липні 2021 року.

Стаття щодо друкованих ЗМІ набирає чинності через 30 місяців після того, як набрав чинності весь документ. У цьому випадку мовиться про загальнодержавні та регіональні медіа.

Через 60 місяців – регіональні ЗМІ.

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