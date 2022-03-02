Україні потрібен генератори до Starlink: Федоров звернувся до відомих компаній про допомогу

Уся світова спільнота публічно засуджує Росію за цинічний напад на Україну, а також всіляко допомагає нам протистояти окупантам. Зокрема, до допомоги долучився знаменитий мільярдер та винахідник Ілон Маск.

У вівторок, 1 березня, Україна отримала першу партію допомоги від Ілона Маска. Обладнання потрібне для супутникового інтернету Starlink, відтак українці будуть мати безперебійний зв'язок. Михайло Федоров у твітері вирішив подякувати Ілону Маску за таку вагому допомогу.

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Ілоне Маск, SpaceX та SpaceX Starlink, дуже дякуємо! Starlink підтримує зв’язок у наших містах, а служби екстреної допомоги рятують життя!

– звернувся Федоров.

Крім цього, політик зазначив, що Україні також потрібні генератори, щоб підтримувати Starlink. Він закликав компанії Honda, Champion Generators та Westinghouse Electric допомогти.

"З огляду на російські атаки на нашу інфраструктуру, нам також потрібні генератори, щоб підтримувати Starlink і рятувальні служби онлайн – ідеї? Honda, Champion Generators та Westinghouse Electric", – додав він.



Україні потрібен генератор до Starlink / Фото Михайла Федорова

Коротко про Starlink Це система безпровідного супутникового зв'язку, завдяки якій можна отримати доступ до широкосмугового інтернет-підключення. Термінали Starlink працюють завдяки мережі супутників на орбіті, що взаємодіють між собою на низьких частотах.



Завдяки Starlink у будь-якому куточку Землі можна встановити безперебійний зв'язок.

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