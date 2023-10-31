Як лікарі, священники та юристи можуть забезпечити допомогу Україні від США

Чому досі не створене українське лобі у США? З початку цього року емоційний підхід до взаємодії з нашими союзниками вичерпався. Уже не буде так, що президент Зеленський прибуває до якоїсь країни, йому надають найавторитетнішу трибуну, всі аплодують стоячи й охоче обговорюють допомогу незламній Україні.

Україні потрібне лобі у США

Підхід треба міняти. Трибуни, сцени, мільйонні трансляції в минулому.

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Знаєте, хто найвпливовіші люди для американських політиків, найперше для республіканців? Юристи, лікарі, священники. Це саме ті люди, які знають про своїх клієнтів найпотаємніше, і чиї погляди важать дуже багато.

У нас є казна скільки юридичних і медичних громадських організацій з виходом на США. Є відповідні контакти між нашою та американською релігійними спільнотами. Треба терміново організувати, щоб наші лікарі почали активно інформувати своїх колег зі Сполучених Штатів про ті звірства, які чинять загарбники проти мирного населення.

Саме професійна інформація – кількість поранень, їх характер, складність лікування. З юристами так само: не пропаганда, яка вже не сприймається, а чітка документована інформація про воєнні злочини загарбників.

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А щодо священників у Штатах – інформувати їх про те, що Україна є багатоконфесійною країною. А священників московського патріархату, навіть, тих, хто веде агітацію на користь агресора, у нас не саджають на кіл, не спалюють живцем. У нас тут не країна антихриста, як про це розповідають російські дезінформатори. Максимум – з ними делікатно розбираються згідно з законом.

Якщо юристи, лікарі та священники в Штатах почнуть інформувати своїх високоповажних клієнтів про реальний стан війни в Україні, це безумовно вплине на позицію конгресменів, сенаторів і всіх інших, від кого залежить дієва підтримка України.