Україні потрібні гарантії безпеки, яку може гарантувати хтось із НАТО, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю американському каналу CNN. Зокрема, він там сказав, що Україні передусім потрібні гарантії безпеки.

Він зазначив, що їх, зокрема, може надати якась країна із членів НАТО. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю президента.

До теми Співпрацюватимемо з НАТО так, як вирішимо, – Краєв про формати, які може пропонувати Україна

"Це те, до чого прагне міжнародне право"

Володимир Зеленський акцентував на тому, що в сучасному світі не може бути жодних ультиматумів від будь-якої країни до іншої. Це не має залежати ні від армії, яку вона має, ні від фінансів, ні від розміру економіки. Адже це саме те, що передбачено міжнародним правом.

Не може бути жодних ультиматумів, незалежно від армії, яку країна має, незалежно від фінансів, незалежно від розміру економіки. Гарантувати безпеку може якась із країн-членів НАТО. Це можу бути хтось із її списку лідерів. Зараз це те, що ми пропонуємо на переговорах,

– сказав президент України.

Він додав, що міжнародне право не має давати жодній країні можливість напасти, проте разом із цим ми й бачимо ракети, які летять знову і знову.

Раніше президент про це вже говорив на пресконференції іноземним журналістам. Він тоді пояснив, що Україні в співпраці потрібна не назва організації, а гарантія безпеки. Тобто передусім ми потребуємо не членства в НАТО, а реальних союзів з тими чи іншими державами, що зможуть це забезпечити.

Повний запис інтерв’ю Володимира Зеленського для CNN: дивіться відео

Зауважте – Путін не захоче вступати в конфлікт із НАТО: дивіться відео