Західні системи ППО й "довга рука": у Повітряних силах ЗСУ розповіли, як знищувати ворожі ракети

Українська ППО не може збивати російські ракети Х-22, якими ворог вдарив 16 лютого по Кременчуку. Ракетам можна протидіяти за допомогою ЗРК SAMP/T та Patriot, які Україні обіцяють Італія та Франція.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, ракети Х-22 більше не виготовляють, а наявні не завжди долітають до цілей через застаріле озброєння.

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ЗСУ не можуть збивати ракету Х-22

Юрій Ігнат зазначив, що українська система ППО не може збивати російські ракети Х-22. Він пояснив, що це швидкісна ракета, яка має певну траєкторію.

Ми не можемо їх збивати, бо ця ракета швидкісна, має певну траєкторію польоту, по якій летить до своєї цілі. Спочатку вона летить зверху, потім може опускатися по балістичній траєкторії і вражати ціль. Фактично як оперативно-тактичний комплекс,

– сказав Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ зауважив, що Х-22 більше не випускають, однак окупанти мають ще сотні таких ракет. Також Юрій Ігнат додав, що через застаріле озброєння не всі ракети Х-22 долітають до своїх цілей.

"Мовиться про те, як вони (ракети – 24 Канал) у них зберігалися, чи кожна з цих ракет може виконувати свою жахливу роботу. І те, що вона не точна, ми теж знаємо. До 600 метрів вірогідна похибка допустима для цього типу ракет. Але разом з тим, вона потужна", – роз’яснив він.

Ігнат про ворожі ракети Х-22: дивіться відео

Які засоби зможуть збити ракету Х-22

Як повідомив Ігнат, російські Х-22 можуть збивати ЗРК SAMP/T та Patriot, які Україні обіцяють Італія та Франція. Речник командування Повітряних сил ЗСУ наголосив, що для знищення таких ракет потрібні комплексні методи.

"Тому методи повинні бути комплексні. Якщо дійсно буде загроза і у нас будуть ті комплекси, щоб відбивати ракетні атаки як ракет Х-22, так і балістичних, то є інший метод знищення і ракет, і літаків. Потрібна довга рука для того, щоб знищувати окупантів там, звідки він нам загрожує", – додав він.

Яка ситуація на фронті: коротко