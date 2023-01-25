Україні потрібні ракети більшої дальності, бо Росія вчиться на помилках, – ГУР

росіяни почали розосереджувати свої військові запаси по всій території держави-агресорки. Окупанти вчаться на своїх помилках на полі бою та ускладнюють українським ракетам удари по їхніх складах боєприпасів і логістичних центрах.

Саме тому Україні потрібні ракети більшої дальності. Про це в коментарі CNN заявив заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

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Чому Україні потрібні ракети більшої дальності

За словами Скібіцького, "все переміщується в південні регіони через Кримський півострів" з логістичних хабів у Ростовській області Росії.

Якщо ви питаєте, що критично для Росії, то центри тяжіння – це саме хаби, і по них потрібно вдарити, щоб порушити будь-які системи постачання,

– наголосив представник ГУР.

Також він додав, що для цього потрібно завдавати удару по об'єктах не лише в окупованому Криму, а й на території Росії. Скібіцький назвав ворожі системи матеріально-технічного забезпечення, які розташовані на відстані від 80 до 120 кілометрів від лінії фронту. Це означає, що Україні потрібні ударні системи більшого радіуса дії.

Також кілька українських чиновників повідомили CNN, що наша держава хоче розпочати контрнаступ до того, як російські підкріплення будуть оснащені та готові до руху.

Щоб підготувати контрнаступ або наступальну операцію, потрібно знищити багато об'єктів не тільки на передовій, а й у глибині тилу, на 100 – 150 кілометрів у тилу противника,

– зазначив Скібіцький.

Заступник начальника ГУР додав, що для формування потужних ударних угруповань наразі потрібні танки, БМП та важке озброєння. Воно б дало змогу швидко вести контрнаступ проти ворога.