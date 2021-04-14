Україні потрібні союзники вже сьогодні, – Піонтковський про необхідність вступу до НАТО

Вступ України до Організації Північноатлантичного договору стане важливим кроком на шляху до подолання російської агресії. Але для цього державі потрібні союзники.
Джерело:24 канал
Перш за все, Україна повинна мати відповідний спеціальний статус. Таку думку в ефірі програми "Що це було" висловив російський опозиційний публіцист Андрій Піонтковський.
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Піонтковський: Україні потрібні союзники вже сьогодні
За його словами, такий статус має низка держав, серед яких Ізраїль, Японія та Австралія.
Україні потрібні союзники не через рік (як займає будь-яка процедура вступу в НАТО), а сьогодні – завтра. Це справді реально зробити завтра,
– зазначив Піонтковський.
Він відзначив, що зокрема в Сенаті головнокомандувач об'єднаними силами НАТО в Європі заявив, що у випадку воєнного нападу Росії на Україну Альянс воюватиме з нею.
Повний випуск програми "Що це було": дивіться відео
Росіяни розцінюють вступ України в НАТО як смерть
Водночас спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що росіяни розцінюють вступ України в НАТО як смертельну загрозу.
Це, за його словами, означає, що українцям доведеться пройти дуже нелегкий час для вступу в Альянс.
Ціною за цей шлях може бути повномасштабна війна з Росією,
– наголосив Арестович.
Він також зауважив, що проміжний статус головного партнера США був би дуже потужним важелем і позицією на шляху України до НАТО. "Але російським режим не змириться з цим", – додав представник у ТКГ.