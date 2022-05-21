Україні потрібно щонайменше 5 – 7 років для повного розмінування територій, – МВС

Російські війська залишають після себе безліч мін, розтяжок та нерозірваних снарядів. Для знешкодження цих небезпечних боєприпасів по всій території України знадобиться 5 – 7 років.

Таку інформацію 20 травня в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян. Вона розповіла, що від початку повномасштабного вторгнення Росії, на території України вже знешкодили майже 114 тисяч вибухонебезпечних предметів. Зокрема, піротехніки ліквідували майже 2 тисячі авіаційних бомб.

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За словами Мері Акопян, рятувальники обстежили територію України в понад 22 тисячі гектарів. Піротехнічні підрозділи ДСНС щодня вилучають від 2 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Акопян розповіла, що зараз МВС оцінює забруднення території небезпечними боєприпасами в близько 300 тисяч квадратних кілометрів. За її словами, це в десятки разів більша кількість ніж має міжнародний досвід.

Виходячи з того, що один день активних бойових дій дорівнює до 30 днів розмінування, за найоптимістичнішими прогнозами нам необхідно 5 – 7 років до повного розмінування,

– зазначила Мері Акопян.

Зокрема, заступниця міністра розповіла про кроки, які робить українська влада, аби пришвидшити процес гуманітарного розмінування. Для цього вже створений Міжнародний центр з гуманітарного розмінування. Метою його заснування є, зокрема, й залучення міжнародної допомоги: фахової, технічної та фінансової.

"Уже майже 20 іноземних організацій відгукнулись і проходять сертифікацію для роботи в Україні", – повідомила в ефірі вона.

Декілька команд уже прибули в Україну. Вони почнуть роботу у різних регіонах країни з наступного тижня, зазначила Акопян.

Мінна небезпека в Україні

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