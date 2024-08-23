У Міноборони пояснили, що може "приземлити" ворожі літаки тактичної авіації

Росія продовжує зазнавати втрат у повномасштабній війні проти України. У Міноборони розповіли, що може змусити ворожу тактичну авіацію "приземлятись".

Перший заступник міністр оборони Іван Гаврилюк розповів, що за неможливості розширення нашого авіапарку нам потрібно знижувати активність тактичної авіації ворога. Водночас Росія зберігає перевагу у небі.

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Потрібна потужна система ППО

За словами Гаврилюка, потрібно зміцнювати систему ППО, збільшувати кількість ударного озброєння далекого радіусу дії тощо, адже це теж "арифметика війни".

Потужна система ППО може "приземлити" ворожі літаки тактичної авіації та убезпечити наші міста від ракет росіян,

– пояснив посадовець.

За словами заступника міністра оборони, саме тому в переліку першочергових потреб України залишаються засоби ППО та ракети до них. Мовиться про різні комплекси, різного радіуса дії: близького, середнього, дальнього.

Важливо розуміти, що найважче захистити прифронтові території, адже на реагування з моменту запуску ракети є лічені хвилини. Саме тому там має бути достатня кількість систем ППО, проте саме там також і найвищий ризик ураження.