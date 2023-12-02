В Україні повітряна тривога: червона вся карта, можливо, буде дозаправка МіГа

Вдень у суботу 2 грудня в Україні оголосили повітряну тривогу. Наразі небезпека є в усіх областях.

24 Канал триматиме своїх читачів у курсі подій. Пройдіть в укриття! Не нехтуйте тривогами, адже просто так їх не оголошують. Наприклад, сьогодні вдень у Дніпрі лунали вибухи.

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Що відомо про тривогу вдень у суботу 2 грудня

Спершу повітряну тривогу оголосили тільки в кількох областях, зокрема в Києві. Але буквально за мить червоних областей побільшало. Просто на очах червоною стала майже вся Україна за винятком двох областей, але скоро і вони змінили колір.

Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок (Північний Кавказ). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!

– написали в Повітряних силах о 12:08.

Моніторингові канали пишуть, що разом із МіГом злетів і дозаправник Іл, а це означає, що суботня тривога може бути довгою. Росіяни намагаються кошмарити українців.