Росія знову атакує "Шахедами": у кількох областях – повітряна тривога
Росія активізувала свої атаки ударними дронами по території України. Цього разу окупанти запустили їх з Криму.
У Повітряних силах сповістили про загрозу нової атаки безпілотниками типу "Шахед" о 19:28.
Повітряні сили повідомили, що вони рухаються на Кропивницький. Місцеві канали повідомили, в області пролунали вибухи. Раніше писали, що у повітряний простір регіону зайшли "Шахеди" У Харкові оголосили відбій ракетної небезпеки. У Кіровоградській області також оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про те, що ударні дрони зайшли у повітряний простір Миколаївської області. Вектор руху – північно-західний! Моніторингові канали написали, що група "Шахедів" 3-5 штук рухалась у напрямку Миколаївщини. Також "почервоніла" Харківська область. Повітряні сили повідомили про загрозу ракетного удару в області. Через загрозу нової атаки на Херсонщині та Миколаївщині оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали пишуть, що дрони пролетіли Херсонську область та рухаються далі. Також є інформація, що вони пролетіли Бериславський район Миколаївської області.
"Шахеди" на Кіровоградщині
На Миколаївщині вибухи
– мовиться в повідомленні.
Відомо про групу "Шахедів"
У Харкові – ракетна небезпека
У кількох областях оголосили тривогу
Повітряні сили повідомили, що вони рухаються на Кропивницький.
Місцеві канали повідомили, в області пролунали вибухи. Раніше писали, що у повітряний простір регіону зайшли "Шахеди"
У Харкові оголосили відбій ракетної небезпеки.
У Кіровоградській області також оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомили про те, що ударні дрони зайшли у повітряний простір Миколаївської області.
Вектор руху – північно-західний!
Моніторингові канали написали, що група "Шахедів" 3-5 штук рухалась у напрямку Миколаївщини.
Також "почервоніла" Харківська область. Повітряні сили повідомили про загрозу ракетного удару в області.
Через загрозу нової атаки на Херсонщині та Миколаївщині оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали пишуть, що дрони пролетіли Херсонську область та рухаються далі. Також є інформація, що вони пролетіли Бериславський район Миколаївської області.