Росія знову атакує "Шахедами": у кількох областях – повітряна тривога

3 грудня 2023, 21:15
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Росія активізувала свої атаки ударними дронами по території України. Цього разу окупанти запустили їх з Криму.

У Повітряних силах сповістили про загрозу нової атаки безпілотниками типу "Шахед" о 19:28. 

 

21:59, 03 грудня

"Шахеди" на Кіровоградщині

Повітряні сили повідомили, що вони рухаються на Кропивницький.

21:41, 03 грудня

На Миколаївщині вибухи

Місцеві канали повідомили, в області пролунали вибухи. Раніше писали, що у повітряний простір регіону зайшли "Шахеди"

21:40, 03 грудня

У Харкові оголосили відбій ракетної небезпеки.

21:25, 03 грудня

У Кіровоградській області також оголосили повітряну тривогу.

21:21, 03 грудня

Повітряні сили повідомили про те, що ударні дрони зайшли у повітряний простір Миколаївської області.

Вектор руху – північно-західний!
– мовиться в повідомленні.

21:16, 03 грудня

Відомо про групу "Шахедів"

Моніторингові канали написали, що група "Шахедів" 3-5 штук рухалась у напрямку Миколаївщини. 

21:03, 03 грудня

У Харкові – ракетна небезпека

Також "почервоніла" Харківська область. Повітряні сили повідомили про загрозу ракетного удару в області.

20:40, 03 грудня

У кількох областях оголосили тривогу

Через загрозу нової атаки на Херсонщині та Миколаївщині оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали пишуть, що дрони пролетіли Херсонську область та рухаються далі. Також є інформація, що вони пролетіли Бериславський район Миколаївської області.

Автор: Вікторія Кульженко