В Україні представили проєкт "перезавантаження" Сходу країни

29 жовтня у Києві презентували нову комунікативну кампанію "Схід: Перезавантаження". ЇЇ мета – показати успішні історії жителів Сходу України, які відкрили власні стартапи.

На проєкти для Східної України виділили понад 160 мільярдів доларів

Проєкт USAID "Економічна підтримка Східної Укпаїни" має на меті покращити економіку Східної України у відповідь на агресію Росії. Ініціатива розпочалася у 2018 році та триватиме до 2024 року. Цільові географічні регіони проєкту – території Луганської та Донецької областей, які контролюються Урядом України, а також окремі регіони Приазов'я.

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Директор регіональної місії USAID в Україні та Білорусі Джеймс Хоуп каже, що Схід України – важливий для USAID регіон. За його словами, США підтримували східні регіони України з самого початку, з часів Революції гідності.

Ми хочемо показати, наскільки ми віддані тим, хто стояв на Майдані для відстоювання інтересів держави. Тому було прийняте рішення виділити понад 160 мільярдів доларів на Східні регіони,

– каже він.

Джеймс Хоуп зазначає, що здебільшого, ці кошти були направлені на економічне відновлення. Проєкт також робить акцент на роботі з вразливими групами.

Працюємо ми також зі спільнотами, з політиками для того, щоб покращити інвестиційний потік в довгостроковій перспективі. Звичайно, ситуація дуже складна, важка, але однак, ми віримо, що Східна Україна – регіон з надзвичайним потенціалом і що в нас на горизонті є сигнали до змін,

– додав директор регіональної місії USAID.

Він також розповів, що мав особисті зустрічі в Луганській області з фермерами, з лідерами спільнот та підприємцями. Зокрема, Хоуп акцентував на величезному потенціалу в Маріуполі, де він побачив молоде покоління – людей, які генерують "надзвичайні ідеї для IT-сектору, які можуть вплинути на глобальний розвиток".

Проєкт USAID працює на Сході України з 2018 року та розрахований на шість років. Після початку війни на сході України, проєкт надає можливість покращити життя. А також змінити стереотипи й допомогти українцям у трансформації своїх громад, створити нові бізнеси у перспективних галузях економіки, вийти на нові ринки в Україні та за її межами, просувати історії успіху про людей, підприємства та спільноти, які відкривають нові можливості Сходу України.

"Важливо допомогти Сходу та всій Україні змінити своє ставлення до свого потенціалу"

USAID "Економічна підтримка Східної України" працює вже три роки. Директорка з питань комунікації проєкту Віра Ілляш каже, що люди все ще асоціюють Схід України з воєнними діями, з економічним занепадом, з поганою інфраструктурою, поганими дорогами, депресією. За її словами, люди сприймають ці регіони відокремлено від інших регіонів України. Тому, каже жінка, мета кампанії "Схід: Перезавантаження" – зламати цей стереотип.