В Україні представили проєкт "перезавантаження" Сходу країни
Джерело:24 канал
29 жовтня у Києві презентували нову комунікативну кампанію "Схід: Перезавантаження". ЇЇ мета – показати успішні історії жителів Сходу України, які відкрили власні стартапи.
На проєкти для Східної України виділили понад 160 мільярдів доларів
Проєкт USAID "Економічна підтримка Східної Укпаїни" має на меті покращити економіку Східної України у відповідь на агресію Росії. Ініціатива розпочалася у 2018 році та триватиме до 2024 року. Цільові географічні регіони проєкту – території Луганської та Донецької областей, які контролюються Урядом України, а також окремі регіони Приазов'я.
Актуально "Хочу, щоб люди поверталися": як підприємці на Сході України створюють круті стартапи
Директор регіональної місії USAID в Україні та Білорусі Джеймс Хоуп каже, що Схід України – важливий для USAID регіон. За його словами, США підтримували східні регіони України з самого початку, з часів Революції гідності.
Ми хочемо показати, наскільки ми віддані тим, хто стояв на Майдані для відстоювання інтересів держави. Тому було прийняте рішення виділити понад 160 мільярдів доларів на Східні регіони,
– каже він.
Джеймс Хоуп зазначає, що здебільшого, ці кошти були направлені на економічне відновлення. Проєкт також робить акцент на роботі з вразливими групами.
Працюємо ми також зі спільнотами, з політиками для того, щоб покращити інвестиційний потік в довгостроковій перспективі. Звичайно, ситуація дуже складна, важка, але однак, ми віримо, що Східна Україна – регіон з надзвичайним потенціалом і що в нас на горизонті є сигнали до змін,
– додав директор регіональної місії USAID.
Він також розповів, що мав особисті зустрічі в Луганській області з фермерами, з лідерами спільнот та підприємцями. Зокрема, Хоуп акцентував на величезному потенціалу в Маріуполі, де він побачив молоде покоління – людей, які генерують "надзвичайні ідеї для IT-сектору, які можуть вплинути на глобальний розвиток".
Проєкт USAIDпрацює на Сході України з 2018 року та розрахований на шість років. Після початку війни на сході України, проєкт надає можливість покращити життя. А також змінити стереотипи й допомогти українцям у трансформації своїх громад, створити нові бізнеси у перспективних галузях економіки, вийти на нові ринки в Україні та за її межами, просувати історії успіху про людей, підприємства та спільноти, які відкривають нові можливості Сходу України.
"Важливо допомогти Сходу та всій Україні змінити своє ставлення до свого потенціалу"
USAID "Економічна підтримка Східної України" працює вже три роки. Директорка з питань комунікації проєкту Віра Ілляш каже, що люди все ще асоціюють Схід України з воєнними діями, з економічним занепадом, з поганою інфраструктурою, поганими дорогами, депресією. За її словами, люди сприймають ці регіони відокремлено від інших регіонів України. Тому, каже жінка, мета кампанії "Схід: Перезавантаження" – зламати цей стереотип.
Ми знаємо, які можливості існують в цьому регіоні. Ми знаємо, який величезний потенціал має цей регіон. Ми знаємо як швидко там розвивається IT-сектор, інноваційне виробництво, які технології зараз існують в агросекторі, тому ми вважаємо дуже важливим допомогти Сходу та всій Україні взагалі змінити своє ставлення до свого потенціалу. Тобто, зробити такий собі ребрендинг цього регіону в нашій підсвідомості,
– каже Ілляш.
За її словами, під перезавантаженням мається на увазі оновлення наявних ресурсів, а також запуск нового способу мислення. Схід України, каже жінка, має багату історію, високий науковий та промисловий потенціал. І саме тому цей регіон, на її думку, може стати "драйвером розвитку інновацій та розвитку різних економічних галузей бізнесу". Крім того, він може стати місцем перезавантаженості свідомості у населення, зокрема, в молоді.
Тобто, з постіндустріального регіону, він може перетворитися на нову Кремнієву долину. Там працюють дуже талановиті люди з величезним потенціалом. І треба мати бажання – змінювати життя на краще. Існує багато людей, які дійсно дуже успішні та про які мало хто знає,
– додала вона.
"Схід України має багату історію, високий науковий та промисловий потенціал" / Фото – 24 Канал, Валентини Поліщук
Проєкт USAID "Економічна підтримка Східної України" за останні два роки написав більш як 200 історій успіху про підприємців, жителів цього регіону, про бізнеси, які розвиваються, про людей, які вирішили йти шляхом, який їм цікавий, щось досягати, розвивати стартапи, жити цікавим життям. Успішні регіони створюють успішні люди, наголосила Ілляш.
"У маленьких містах також є талановиті діти"
Підприємниця Ганна Теличко, яка створила мережу центрів STEM-освіти в Донецькій області, навчає дітей у маленьких містах робототехніці, а саме Вугледарі, Курахові, Волновасі, каже, що до 2014 року з родиною мешкала в Донецьку. Жінка працювала доцентом на кафедрі “Прикладної математики та інформатики” в Донецькому національному технічному університеті, де готували майбутніх програмістів.
З початком воєнних дій ми виїхали з Донецьку. Коли переїхали, то з чоловіком відчули нестачу інфраструктури для розвитку дітей в місті. У нас двоє своїх синів й ми вирішили змінити цю ситуацію та відкрили у Вугледарі центр STEM-освіти. Почали навчати дітей робототехніки, програмуванню. Наступним етапом нашого соціального підприємства була участь в проєкті USAID,
– каже Теличко.
Завдяки гранту вдалося розширити діяльність та відкрити два нових центри. В маленьких містах Донецької області, розповідає жінка, для освіти використовують сучасні методи. Діти також мають можливість брати участь у міжнародних змаганнях.
У маленьких містах також є талановиті діти. І в центрах ми намагаємося підтримати розвиток їх потенціалу. Завдяки нашій діяльності діти відчувають себе частиною міжнародної спільноти,
– додала вона.
Теличко каже, що діти щорічно беруть участь в регіональних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях та показують високі результати. Так, зокрема, у 2020 році вони представляли Україну на Всесвітній олімпіаді по робототехніці, де вони могли позмагатися з командами-переможцями з 90 країн світу. Наприклад, у 2020 році в міжнародному фіналі команда з України посіла друге місце.
Хочу сказати, що підлітки, діти – це майбутнє нашого регіону та нашої країни. Дуже важливо підтримувати їх розвиток. Крім того, ми стараємося працювати з цифровою залежністю дітей, яка характерна для усього світу. Ця проблема може вплинути на наше майбутнє. І наші діти можуть стати творцями IT-технологій, якими будуть користуватися у всьому світі,
– зазначила підприємиця.
У Києві презентували нову комунікативну кампанію "Схід: Перезавантаження" / Фото – 24 канал, Валентини Поліщук
Секрети успіху від Гая Кавасакі
Під час презентації "Схід: Перезавантаження" своїми секретами успіху поділився автор бестселерів, євангеліст брендів Apple, Canva, Mercedes-Benz Гай Кавасакі. Він розповів, що давно живе в Кремнієвій долині. В 1972 році він вступив до коледжу і з того часу не покидав це місце.
Я працював на Apple, Google, Canva, мав 4-5 стартапів. І я власне розумію, як запустити компанію та як її просувати. І ваш регіон має такий визначний потенціал насправді. Що розрізняє успішного підприємця від не успішного? Навіть, якщо ви побоюєтеся, не знаєте, сумніваєтесь – ідіть далі. Якщо ви злякаєтесь – все припиниться. Себе треба мотивувати,
– каже чоловік.
Кавасакі поділився власними інсайдами, які, на його думку, скоротять шлях до успіху підприємцям. А саме:
- Створити клієнтську базу споживачів;
- Поставити питання: "Що?". Отже, чітко бачити та знати, що ви хочете;
- Перейти до наступної кривої. Тобто, не залишатися на тому ж етапі та не робити те саме. Не можна визначати свій бізнес в рамках того, що вже робите;
- Ваш продукт має бути життєздатним, цінним та таким, що щось підтверджує. Тобто, щоб ви могли заробляти гроші та досягати успіху. Цінне – це означає, що ви робите те, що змінює світ. Підтвердження – це мається на увазі, коли ви берете своє бачення та тестуєте в рамках своєї компанії.
- Коли ви запускаєте компанію, то наймайте людей, які вірять у вас та мають пристрасть до того, що ви робите. На рівні стартапу ви, як сім’я, яка живе цим;
- Хвилюйтеся щодо великих речей. Ви завершуєте роботу над прототипом, виводите його на ринок і хвилюйтесь про щось велике, не про логотипи, графіки, палітру;
- Надихайтеся унікальністю та цінністю. Це підходить і до особистого життя. Якщо ви є унікальною партнеркою чи партнером, то ваша родина буде міцніша та щасливіша;
- Підприємці завжди мають думати про нові версії продукту. Тобто, рухаємось;
- Змінювати хід своїх думок;
- Ігнорувати нісенітниці. Коли хтось впливовий каже, що щось не можна зробити – не вірте.
"Навіть, якщо ви побоюєтеся, не знаєте, сумніваєтесь – ідіть далі", Гай Кавасакі / Фото – 24 канал, Валентини Поліщук
Читайте також Bayraktar – відповідь Росії: чим грозяться в Кремлі та що кажуть експерти
"Дуже важливо зрозуміти, ким ви хочете бути та в якому напрямку рухатися"
Віцепрем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що походить з невеликого містечка. Тому, першу цифрову агенцію запустив без коштів. За його словами, Міністерство цифрової трансформації, який він разом з командою запустили як стартап, перший рік працював без бюджету.
Після кожної проблеми ти маєш робити висновки. Дуже важливо зрозуміти, ким ви хочете бути та в якому напрямку рухатися. Бо саме це дозволяє обрати правильний шлях і правильне оточення, правильні інструменти. Не важливо, хто ваші батьки, в якому містечку ви знаходитесь і яка ситуація у світі. Ви можете стати тим, ким захочете,
– каже він.
- Ви можете стати, ким завгодно;
- Цифрові технології – інструменти для розвитку;
- Ваше оточення – важливо;
- Невдача – не поразка, а привід для розвитку;
- Велика історія починається з візії;
За його словами сьогодні активно розвивається Маріуполь і стає певним центром стартапів ідей на Сході України. Посадовець каже, що в цьому році планують під'єднати понад 6 тисяч об’єктів соціальної інфраструктури, три тисячі населених пунктів до інтернету. Внаслідок цього понад один мільйон українців вперше отримає інтернет. За його словами, велика кількість цих населених пунктів знаходиться на Сході України.
Також ми працюємо над сервісами, які є в Україні – "єМалятко", соціальні послуги для українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Зараз ми працюємо над проєктом, який ініціював президент – це можливість для українців, які проживають на Сході, мати прямий зв’язок з президентом. Це було публічне рішення РНБО. Ми хочемо, щоб українці, не залежно від того, де вони проживають, мали однакові можливості й технології якраз допомагають розв'язання цієї задачі,
– додав він.
"Дуже важливо зрозуміти, ким ви хочете бути та в якому напрямку рухатися", Михайло Федеров / Фото – 24 канал, Валентини Поліщук
"Боротьба – дотична кожному українцю"
Золотий призер Олімпійських ігор Жан Беленюк розповів, що був активною дитиною, але чітко не міг зрозуміти, який вид спорту йому мені підходить. Тому ходив від секції до секції. Коли опинився на секції боротьби, то з першого заняття зрозумів, що це "саме той вид спорту з першого заняття".
Мені подобається, коли ти сам на сам і в чесній боротьбі. Це схоже до нашої країни, бо нам за всю історію також треба завжди боротися за свою незалежність, за своє світле майбутнє, боротися з викликами. Греко-римська боротьба може претендувати на національний вид спорту, бо вона дотична до кожного українця не лише в площині спорту, а й через повсякденні виклики,
– каже він.
"Боротьба – дотична кожному українцю", Жан Беленюк / Фото – 24 канал, Валентини Поліщук
Беленюк каже, що травми для спортсмена – невіддільна складова в житті. Тому, поразки часто дають більше ніж самі перемоги інколи. Адже тоді людина може зрозуміти, що варто переглянути стратегію і тактику та почати робити свою справу ще краще та по-іншому. Поразки, за його словами, мотивують розвиватися і ставати щоранку, щоб наступного разу бути кращим.