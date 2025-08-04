Наприкінці липня головнокомандувач ЗСУ заявив, що тривалість базової загальновійськової підготовки збільшили. Раніше вона становила 49 днів, тобто півтора місяця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського.

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Яка тривалість БЗВП в Україні у 2025 році?

Сирський підкреслив, що якість підготовки бійців – основа стійкості наших військ. І цей напрям діяльності ЗСУ має залишатися пріоритетним.

Відповідно до оновленого видання програми БЗВП, тривалість курсу базової загальновійськової підготовки тепер – 51 доба. Додано час на навчання з протидії ударним дронам, з вогневої та інженерної підготовки, виживання в окопних умовах. Оновлено також програму адаптації та допідготовки військовослужбовців до ведення бойових дій після прибуття з навчальних центрів до військових частин,

– написав головком.

Він додав, що сучасна війна вимагає гнучкості та швидшого запровадження новацій. Тож розгорнуть підвищення кваліфікації військовослужбовців на легкому автотранспорті.

Під час наради обговорили стан підготовки самого інструкторсько-викладацького складу навчальних центрів, підвищення їхньої кваліфікації та аспекти навчання українських інструкторів на території країн-партнерів.

Також в Україні триває робота зі створення Школи підготовки інструкторів. У цьому Силам оборони сприяє благодійний фонд "Повернись живим". Профінансовано будівництво трьох фахових шкіл підготовки – БпЛА, РНК і РЕБ.

"Головне – це люди. Їхня навченість, їхня безпека, їхні життя. Чим кращою буде підготовка наших воїнів, тим більш захищеними будуть і вони самі, і вся наша країна", – завершив Головнокомандувач Збройними Силами України.