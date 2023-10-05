Теплі куртки та парасолі напоготові: в Україну йде сильне похолодання

Теплі осінні дні добігають до свого кінця і настає прохолодна та дощова осінь. Незабаром позначка термометра опуститься трохи нижче 10 градусів за Цельсієм.

Вересень в України видався особливо теплим – зокрема, у столиці зафіксували найвищу середньомісячну температуру з 1881 року. Однак жовтень приніс за собою зовсім інші погодні умови.

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Чого очікувати найближчими днями

Протягом тижня температура все ще залишатиметься відносно високою як для жовтня. Однак вже з неділі синоптики прогнозують похолодання. Всю Україну 8 жовтня накриють дощі, що принесуть за собою погіршення погодних умов у деяких регіонах.

Українцям варто очікувати на значне похолодання / Укргідрометцентр

Позначка термометра вдень у західних та північних областях в цей день опуститься в середньому до 9 – 12 градусів. На Півдні в цей час зберігатиметься стабільно висока температура – як для осінніх днів.

Наступного дня, у понеділок 9 жовтня холод все ж прийде у всі області України. Вдень у південних регіонах синоптики прогнозують 8 – 12 градусів, а решті ж території країни варто очікувати 5 – 8 градусів. Вночі шкала термометра на переважній частині України опускатиметься до 3 – 5 градусів, на Півдні ж буде 5 – 8 градусів. При цьому небо буде хмарне, але з проясненнями. Можливий невеликий дощ.

Якою буде погода у понеділок 9 жовтня / Укргідрометцентр