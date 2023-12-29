"Замороження" війни в Україні: у Бундесвері прокоментували подібні заяви

Наші військові продовжують робити все можливе і неможливе, щоб вибити ворога з рідної країни. Напередодні пролунали заклики "заморозити" війну. На них відреагував німецький генерал.

В інтерв'ю Крістіан Фройдінг, генерал-майор Бундесверу, котрий очолює Український ситуаційний центр Міноборони ФРН, відреагував на подібні заяви. Він наголосив на тому, що наші захисники були успішними цьогоріч.

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Важливо надалі підтримувати Україну

За словами Крістіана Фройдінга, наші військові були успішними. Він додав, що партнери мають продовжувати підтримувати нашу державу, хоч і лунають заклики "заморозити" війну.

Звісно, велику роль відіграє те, яким надалі буде перебіг війни. Тому важливо, щоб ми продовжували надавати будь-яку можливу підтримку тим факторам, на які ми можемо вплинути на користь України, а саме забезпечувати матеріалами, а також посилювати зусилля з навчання,

– підкреслив Фройдінг.

За його словами, контрнаступ ЗСУ зупинився, адже наші військові:

не мали підтримки з повітря;

фактично не мали ані протиповітряної, ані протиракетної оборони;

наявну ж ППО використовували, щоб обороняти населені пункти і критичну інфраструктуру.

Фройдінг зазначив, що наші військові атакували надзвичайно добре підготовлені позиції російських військових. Ці позиції були заміновані на багато кілометрів. А ще настільки забарикадовані, що чогось подібного ніхто, мабуть, ніколи раніше і не міг бачити.

Це означає, що російський принцип "тримати позицію за мінними загородженнями" працює, якщо ці позиції сильні, широкі, глибокі та добре підготовлені,

– зазначив він.

Він також окреслив важливий урок як для Бундесверу, так і для НАТО. Мовиться про усвідомлення того, що безпілотники набули абсолютно нового значення.

"Зараз ми створили оперативну групу з питань безпілотників. Вона має дозволити нам швидко впровадити у війська різні типи безпілотників і систем захисту від безпілотників, щоб ми могли почати тренування і експерименти", – сказав військовий.

Звернімо увагу, що напередодні прем'єр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер заявив, що нашій державі слід змиритися з тимчасовою втратою частини своєї території задля перемир'я. Він додав, що уряд Німеччини має рухатися до дипломатичних ініціатив.

За його словами, німецький уряд має "не лише постачати Україні зброю". Кречмер переконаний, що союзники ще й мають вплинути на Путіна, щоб він припинив вогонь.