Зможуть стягувати адмінштрафи: в Україні хочуть розширити повноваження приватних виконавців

Верховна Рада 20 травня ухвалила проєкти законів щодо розширення повноважень приватних виконавців. Важливо, що вони, як і держвиконавці, зможуть стягувати штрафи, проте не більше ніж 100 тисяч гривень.

За законопроєкти №4330, №4331 та №4532 у першому читанні проголосували нардепи на позачерговому засіданні Верховної Ради.

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Розширення повноважень приватних виконавців

Законопроєкт №4330 про внесення змін щодо розширення повноважень приватних виконавців визначає:

приватні виконавці зможуть стягувати адміністративні штрафи, здійснювати стягнення у справах, де боржником є державні чи комунальні підприємства. Але розмір стягнень не повинен перевищувати 100 тисяч гривень;

повноваження приватних і державних виконавців поступово зрівняється. Тому Комітет з питань правової політики пропонував запровадити такі зміни з дня внесення до Єдиного реєстру приватних виконавців відомостей про 1000 осіб, які розпочали діяльність приватного виконавця, але не пізніше 1 січня 2024 року.

Приватним виконавцем може бути українець, уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом. Він є суб'єктом незалежної професійної діяльності. Наразі в Україні працює 270 приватних виконавців.

Законопроєкт №4331 передбачає зміни до Кодексу України про адмінпорушення і розширення переліку рішень, які виконуватимуться приватними виконавцями.

Окрім того, законопроєкт №4532 передбачає розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання постанов про накладення штрафу за порушення митних правил.

До речі, важливо підкреслити, що в Комітеті з питань правової політики розповіли, що документ законокроєкту №4330 є в пакеті необхідних законопроєктів для надання Україні макрофінансової допомоги Євросоюзу в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та ЄС як кредитором.

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