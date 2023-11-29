В Україні різко зросло електроспоживання: терміново знадобилась допомога сусідніх країн

Негода в останні дні осені наробила українцям чимало лиха. Зокрема, без світла залишилася низка населених пунктів. Доки повертають світло в одні міста й села, воно зникає в інших.

Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону заявив, що станом на вечір 29 листопада у низці населених пунктів ще немає електропостачання, інформує 24 Канал. Складною залишається ситуація на Півдні. Зокрема, на Одещині. Енергетики працюють у режимі 24 на 7, відновлюючи електропостачання.

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Доки покращується ситуація зі світлом в одних населених пунктах, вона погіршується в інших. Перелік населених пунктів, де виникли проблеми, динамічно змінюється. Електромережам складно витримувати такі метеорологічні умови. Ситуація упродовж доби має стабілізуватися.

Сьогодні зафіксували досить різке зростання споживання електроенергії. Після того, як повернули світло у декілька сотень населених пунктів, вочевидь, люди почали повноцінно споживати електроенергію. Такі явища часто спостерігали, зокрема, минулого року. Сьогодні ми були змушені залучити аварійну допомогу з двох сусідніх країн,

– мовиться у повідомленні.

Наразі її продовжують залучати. Людей закликають ощадливо використовувати електроенергію.

Тим часом синоптики прогнозують, що 30 листопада в Україні будуть сніг та ожеледиця.