В Україні російські війська вчиняють найстрашніші злочини з часу Другої світової, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський виступив у Раді безпеки ООН щодо дій Росії на території України.

Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок дій Росії на території України скоюються найстрашніші воєнні злочини за весь час після завершення Другої світової війни.

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Він зазначив, що росіяни свідомо знищують в попіл українські міста артилерійськими, авіаційними ударами.

Свідомо блокують міста, створюючи в них, масовий голод. Свідомо розстрілюють колони цивільних на дорогах, які просто намагаються врятуватися з території військових дій. Свідомо підривають навіть укриття, в яких ховаються мирні люди від авіаційних ударів,

– повідомив Володимир Зеленський.

"Свідомо створюють на тимчасово окупованих територіях такі умови, щоб там було вбито якнайбільше цивільних людей", – додав Президент України.

Крім того, він розповів, що масові вбивства у місті Буча – це лише один з багатьох прикладів того, що здійснюють окупанти на українській землі протягом 41 дня. Є ще багато інших міст, про які світу ще доведеться дізнатися.

Зеленський про Бучу

Президент України Володимир Зеленський сказав на Раді Безпеки ООН, що у передмісті Києва, на яке напали росіяни, "немає жодного злочину, який вони там не вчинили б".

Російські військові набирають обертів і цілеспрямовано вбивають всіх, хто служить нашій країні. Вони стріляли та вбивали жінок біля своїх будинків. Вбивали цілі сім’ї – дорослих і дітей, а тіла намагалися спалити,

– повідомив Президент України.

За його словами, росіяни вбивали мирних жителів у Бучі "просто заради свого задоволення".

"Вони відрізали кінцівки, перерізали горло, жінок ґвалтували та вбивали на очах у їх дітей. Їм вирвали язики лише тому, що агресор не почув того, що хотів від них почути", – додав Зеленський.

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