В Україні розгулявся потужний вітер: понад 300 населених пунктів – без світла
Джерело:ДСНС
Україну накрило потужними поривами вітру. Через негоду 349 населених пунктів у 10 областях залишились без електропостачання. У ДСНС попередили, що погодні умови кращими не стануть.
У ДСНС пояснили, що населені пункти знеструмило через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП. До цього призвів саме сильний вітер.
До теми Львовом пронеслась снігова гроза: лише втретє за 100 років – дивовижне відео
Де найбільше сіл та міст без світла:
- Київська – 93,
- Житомирська – 68,
- Тернопільська – 57,
- Чернігівська – 42,
- Львівська – 31,
- Хмельницька – 29,
- Чернівецька – 18,
- Кіровоградська – 6,
- Закарпатська – 3
- Волинська – 2.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
У західних областях з будівель зривало дахи
У західних областях вітер наробив багато клопотів – з будинків зривав покрівлю. Так у селі Загайпіль, що на Івано-Франківщині, пошкоджений дах будинку культури.
У Чернівцях пошкоджено дахи житлового будинку та торгово-офісної будівлі. У селі Валя Кузьмина також постраждала покрівля школи.Зверніть увагу! Протягом доби рятувальники розпиляли та придбали понад 20 повалених дерев, три автомобілі довелось відбуксирувати.
Читайте також У Києві зафіксували рекордну за 56 років швидкість вітру
Яка погода буде в Україні:
- В Україні не відступлять сильні пориви вітру. Їхня швидкість сягатиме 18 – 20 метрів на секунду.
- Рівень небезпечності – І – жовтий.
- Майже по всій території України падатиме сніг, окрім Півдня, Закарпаття, Рівненщини та Волині.
Дивіться відео про штормове попередження