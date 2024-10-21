Такого ще не було: в Україні розробили нову зброю для захисту неба

Росія здатна виробляти близько 6 тисяч "Шахедів" на рік. Чи не кожної ночі дрони-камікадзе летять на українські міста. Однак тепер для їхнього знищення створили нову зброю.

Розробкою України стали безпілотники Sting, які зможуть перехоплювати "Шахеди" у небі. Детальніше про принцип роботи дрона-перехоплювача 24 Каналу розповів Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт.

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Нова зброя в України

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна використовує дрони-перехоплювачі "Шахедів", щоб заощаджувати зенітні ракети. Важливо зауважити, що це перший безпілотник, який розроблений спеціально для боротьби з "Шахедами".

За даними ЗМІ, вартість безпілотника Sting у десятки разів нижча ніж в іранського дрона-камікадзе.

Він має класичну конструкцію квадрокоптера з великим куполом і стартує з землі у момент, коли наближається дрон і вражає його. Звичайно, у порівнянні з ракетами – це дешевше,

– пояснив Олександр Мусієнко.

Безумовно, така розробка посилить можливості України у питанні захисту неба, при цьому не витрачаючи дорогих ракет на збиття "Шахедів".

Водночас цікаво, що українські розробники ще з кінця 2021 року працювали над дронами-перехоплювачами.

"Мені відомо, що був варіант перехоплювача, який фактично мав зависати в повітрі і покривати певний радіус дальності. Тобто в момент, коли "Шахед" пролітає поруч, дрон рухається за ним і знищує. Можливо, ми побачимо результати і такої програми", – зауважив військовий експерт.

Додамо також, що у вечірньому зверненні 21 жовтня Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку нового пакета фінансування від США на виробництво українських дронів. Для цього виділять 800 мільйонів доларів.