В Україні сформували першу у ЗСУ штурмову мотоциклетну роту

Нову роту сформували у складі 425 окремого штурмового полку "Скала".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 425 ОШП "Скала".

Дивіться також Реформа VS реальність: що кажуть курсанти про свої ВВНЗ, чи є позитивні зміни – розслідування

Що відомо про першу штурмову мотоциклетну групу в ЗСУ

В підрозділі назвали цю ідею створенням сучасної "кавалерії". Її основне завдання – стрімко прориватися до ворожих позицій, здійснювати штурмові дії та оперативно змінювати напрямок удару.

У складі 425 окремого штурмового полку "Скала" сформовано першу в Збройних Силах України штурмову мотоциклетну роту. Під час підготовки бійці провели сотні годин за кермом та відпрацювали стрільбу в русі, випустивши тисячі набоїв,

– мовиться в дописі.

Зараз роту навчають. Це потрібно, щоби бійці могли "заїхати, штурманути та виїхати неушкодженими". Це має бути "мобільно, швидко та з хорошою вогневою підтримкою", кажуть у бригаді.

Навчання першої в Україні мотороти / Скриншоти 24 Каналу

Майбутні "байкери" цілодобово тренуються, щоб вправно керувати мотоциклом і стріляти з нього.

Бійці діляться: їздити подобається. Навіть якщо їхати під гірку – не падають навіть удвох. Швидкістю та прохідністю задоволені.

Катає як треба!

– кажуть.

Хтось згадує молодість, а хтось зізнається: на спідометр не дивиться. І порівнює віражі з кадрами з фільму "Шалений Макс".

По 12 – 14 годин військові відточують навички. Працюють "двійками": пасажир стріляє, а водій маневрує та слідкує за дорогою.

На мотоциклах відвойовувати рідну землю буде швидше. А командування не обмежує у боєкомплекті – головне, щоб воїни впевнено почувалися на полі бою.

"Я їх ненавиджу. Розбили будинок у тітки на Сумщині. У Києві був приліт просто біля будинку, дві людини загинули, чоловік і дружина. Це були наші друзі. Мотивації достатньо", – поділився один з оборонців.

Можна припустити, що, за аналогією з росіянами, планується розподіл мотоциклів на ролі: один може бути носієм засобів радіоелектронної протидії, а інший – буксувати ноші для поранених чи боєкомплект. Основне завдання таких мотоциклетних підрозділів – блискавичне захоплення позицій шляхом стрімкого прориву відкритою місцевістю, зводячи до мінімуму час, необхідний ворогу на виявлення та вогневу протидію,

– пишуть у "Мілітарному".

Нагадаємо, в ISW указали: росіяни розробляють доктрину для штурмів на мотоциклах. І це дуже небезпечно.