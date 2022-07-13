Україна веде переговори зі США про постачання ракет до HIMARS, що здатні бити на 300 кілометрів

Надання HIMARS для ЗСУ вже має неймовірний вплив на поле бою. Лише за кілька тижнів наші герої знищили до двох десятків ворожих складів.

Україна вже тривалий час просить партнерів надати нашим героїчним ЗСУ ракети для HIMARS, які здатні бити на дальні дистанції. Наші воїни вже довели, що можуть використовувати зброю з максимальною ефективністю.

Читайте також Переговори щодо експорту зерна завершилися: ООН каже про "позитивні результати"

Активні переговори тривають

Як повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, Україна перебуває у постійному контакті з партнерами щодо необхідної зброї. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

За його словами, надання сучасної зброї та навчання наших воїнів ефективно застосовувати її в бою – це два паралельні процеси, які невіддільні один від одного. Зараз герої ЗСУ перебувають у багатьох країнах-партнерах та опановують ту зброю, яка незабаром буде активно нищити російських окупантів.

Що стосується далекобійних ракет для HIMARS, то переговори не припиняються ані на секунду.

На всіх рівнях Україна веде перемовинами з представниками США про необхідність ракет з дальністю до 300 кілометрів. Я думаю, нам вдасться їх схилити до такого рішення та ще ефективніше бити по тилах окупантів,

– сказав Веніславський.

Дивіться також – на Запоріжжі зросла кількість росіян-дезертирів через їхній страх перед HIMARS: відео