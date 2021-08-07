Ні дня без штормового попередження: які області накриє негода
Джерело:ДСНС України
В Україні 8 серпня очікують на грози та шквальний вітер. Проте негода турбуватиме не всі регіони. Несприятливі прогнози стосуються Сходу, частини центральних та північних областей.
Небезпечні погодні умови 8 серпня будуть на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Також негода, можливо, буде на Сході.
До теми Вболівали у сесійній залі: у Львові олімпійську фан-зону через дощ перенесли у мерію
У частині областей І рівень небезпечності – жовтий
У ДСНС попередили про І рівень небезпечності – жовтий. Є ще одне новина від синоптиків – про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, це стосується Криму, Сумської, Донецької, Харківської та Донецької областей.
7 серпня без світла залишились 340 населених пунктів
Станом на ранок 7 серпня без електропостачання залишились 340 населених пунктів у 8 областях України. У 4 регіонах України підтопило житлові будинки та дворогосподарства. Також сотні повалених дерев заблокували автошляхи.
Коротко про наслідки негоди в Україні
- На Харківщині та Полтавщині шквальний вітер повалив дерева, затопило вулиці населених пунктів.
- В Одесі пройшла потужна злива, затопило один з місцевих супермаркетів.
- На Хмельниччині потужні пориви вітру наробили лиха у Кам'янець-Подільській фортеці: зірвалось покриття з однієї з веж.
- У Вінницькій області повалило дерева у кількох районах.