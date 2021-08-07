Ні дня без штормового попередження: які області накриє негода

В Україні 8 серпня очікують на грози та шквальний вітер. Проте негода турбуватиме не всі регіони. Несприятливі прогнози стосуються Сходу, частини центральних та північних областей.

Небезпечні погодні умови 8 серпня будуть на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Також негода, можливо, буде на Сході.

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У частині областей І рівень небезпечності – жовтий

У ДСНС попередили про І рівень небезпечності – жовтий. Є ще одне новина від синоптиків – про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, це стосується Криму, Сумської, Донецької, Харківської та Донецької областей.

Небезпечні погодні умови в Україні / Зображення Укргідрометцентру

Пожежна небезпека в Україні /Зображення Укргідрометцентру

7 серпня без світла залишились 340 населених пунктів

Станом на ранок 7 серпня без електропостачання залишились 340 населених пунктів у 8 областях України. У 4 регіонах України підтопило житлові будинки та дворогосподарства. Також сотні повалених дерев заблокували автошляхи.

Коротко про наслідки негоди в Україні