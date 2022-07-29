Рада схвалила відстрочку від призову науковим та педагогічним працівникам

Верховна Рада 29 липня розширила перелік осіб, які не підлягають мобілізації. Відтепер відстрочка від військової служби встановлена для науково-педагогічних працівників, незалежно від наукового ступеня.

Рада проголосувала за надання відпусток для догляду за дитиною й чоловікам

Закон "Про внесення змін до статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам підтримав 281 депутат.

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Метою прийняття цього закону "є збереження педагогічного (викладацького) та наукового кадрового потенціалу України шляхом забезпечення права на відстрочку від призову".

На відстрочку можуть розраховувати "наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, за умови що вони працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки".

Також Рада проголосувала за надання відпусток для догляду за дитиною не лише жінкам, а й чоловікам, у разі якщо обоє є військовослужбовцями.

Як підветрдити відстрочку від мобілізації

В Україні через вторгнення росії щонайменше до 23 серпня продовжили воєнний стан і мобілізаці. Військовозобов'язані українці мають право на відстрочку за сімейними обставинами:

утримання людини з інвалідністю;

батько-одинак;

батько трьох або більше неповнолітніх дітей.

Щоб підтвердити право на відстрочку потрібно з'явитися до військкомату й надати відповідні документи, наприклад, свідоцтва про народження дітей або посвідчення людини з інвалідністю, після чого працівники центру комплектування зроблять запис в обліковій справі військовозобов'язаного.

Під час мобілізації військовозобов'язаним заборонено покидати Україну. У Держприкордонслужбі пояснили, що винятки є для чоловіків і жінок, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років.

Для перетину кордону на даній підставі необхідно надати підтверджуючі документи на утримання трьох і більше дітей віком до 18 років.

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