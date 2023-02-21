Перші Marder та боєприпаси для Gepard: у Rheinmetall назвали дати щодо постачання їх в Україну
Джерело:CNN
Увесь світ продовжує підтримувати Україну у боротьбі з російським агресором. Незабаром нашій країні мають передати бойові машини Marder та партію боєприпасів для зенітних комплексів Gepard.
Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall назвав дати щодо передачі Україні цієї допомоги. До речі, раніше у Німеччину прибули перші українські військові для навчання на БМП Marder.
Зверніть увагу Україні потрібніші: Греція готова поступитися чергою за поставками німецьких БМП Marder, – BILD
Коли Україні відправлять Marder та боєприпасів для Gepard
Як розповів директор компанії Армін Паппергер, перша партія боєприпасів для зенітних комплексів Gepard буде поставлена в Україну до липня 2023 року.
Окрім цього, 20 бойових машин Marder можуть відправити в Україну до кінця березня. За словами Паппергера, його компанія "подвоїла потужності, а в деяких секторах навіть потроїла".
З виробництва зброї склад заповнений, ми працюємо на повну потужність, і ми все ще можемо збільшити потужність за одну зміну,
– зазначив Паппергер.
Військова допомога Україні: останні новини
- Греція заявила, що готова почекати з постачанням німецьких БМП Marder. У грецькому Міноборони сказали, що Україні вони наразі значно потрібніші.
- До речі, французький лідер Еммануель Макрон пообіцяв, що його країна постачатиме Україні бронемашини.
- Німеччина звернулася до країн-власниць боєприпасів для зенітних установок Gepard з проханням надати снаряди Україні. Берлін наголосив, що не слід прикриватися нейтральністю.
- Нагадаємо, що компанія Rheinmetall відновила виробництво боєприпасів для зенітних гармат Gepard. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед зустріччю з міністрами НАТО в Брюсселі.