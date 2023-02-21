Перші Marder та боєприпаси для Gepard: у Rheinmetall назвали дати щодо постачання їх в Україну

Увесь світ продовжує підтримувати Україну у боротьбі з російським агресором. Незабаром нашій країні мають передати бойові машини Marder та партію боєприпасів для зенітних комплексів Gepard.

Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall назвав дати щодо передачі Україні цієї допомоги. До речі, раніше у Німеччину прибули перші українські військові для навчання на БМП Marder.

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Коли Україні відправлять Marder та боєприпасів для Gepard

Як розповів директор компанії Армін Паппергер, перша партія боєприпасів для зенітних комплексів Gepard буде поставлена в Україну до липня 2023 року.

Окрім цього, 20 бойових машин Marder можуть відправити в Україну до кінця березня. За словами Паппергера, його компанія "подвоїла потужності, а в деяких секторах навіть потроїла".

З виробництва зброї склад заповнений, ми працюємо на повну потужність, і ми все ще можемо збільшити потужність за одну зміну,

– зазначив Паппергер.

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