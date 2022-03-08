В Україні спростили процедуру оформлення автомобілів на іноземній реєстрації

З метою забезпечення високої мобільності та переміщення особового складу, майна ЗСУ та інших військових формувань в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон здійснюється пропуск автомобілів високої прохідності (виключно позашляховики, мінівени, мікроавтобуси; седанів це не стосується).

В оформленні зазначеної категорії транспортних засобів опрацьовано наступну послідовність дій, а саме:

при прибутті на в’їзд в Україну громадянин, що перебуває за кермом, проходить паспортний контроль, надаючи закордонний паспорт та будь-який документ з метою ідентифікації;

надалі під час проходження митного контролю відповідно до Постанови КМУ №174 від 01.03.2022 року, водієм (декларантом) заповнюється Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де зазнаються ПІБ особи декларанта, ПІБ водія (у разі, якщо це не одна особа), марка та номер машини, відправник, отримувач та пункт пропуску;

у розділі "Вид допомоги" вказуються дані транспортного засобу із зазначенням марки, моделі, VIN-коду; автомобіль оформляється інспектором митниці як товар (гуманітарна допомога).

Обов’язковою вимогою є наявність у водія (декларанта) документів (листів, звернень), що будуть підтверджувати набувача гуманітарної допомоги та мету ввезення;