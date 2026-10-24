"Технічно неможливо": в Україні спростували закиди Маска щодо Starlink на дронах

Заяви Ілона Маска про застосування цивільного Starlink на бойових дронах 24 жовтня спростували в Україні. Використання комерційних терміналів для атак є технічно неможливим через діючі обмеження.

Про це повідомляється у публікаціях Сергія Стерненка та Сергія "Флеша" Бескрестнова.

Як українські експерти відреагували на заяву Маска?

У лютому в Україні запровадили спеціальні білі списки для терміналів. Стаціонарні пристрої могли вільно реєструвати як військові, так і цивільні користувачі.

Проте для роботи будь-якого супутникового термінала під час руху його необхідно було вносити до спеціального переліку та підключати до військової системи Starshield.

Без внесення до відповідних списків пристрої супутникового зв'язку в Україні під час переміщення просто не функціонували. Усі бойові місії безпілотників, які потребували супутникового зв'язку, здійснювалися виключно з використанням системи Starshield.

Тобто використовувати саме цивільний Starlink для виконання місій на безпілотниках було технічно неможливо,

– підкреслив Стерненко.

Обмеження швидкості та географії

Окрім цього, починаючи з зими 2026 року, всі термінали Starlink над територією України, включно з тимчасово окупованими територіями, мають жорстке обмеження швидкості переміщення до 70 – 90 кілометрів на годину.

Над територією Росії мережа Starlink взагалі не працює. Зазначені технічні бар'єри фізично унеможливлюють застосування комерційного обладнання для завдавання дальніх чи середніх ударів безпілотною авіацією.

Слід нагадати, що відповідь Стерненка та Бескрестнова була реакцією на допис Ілона Маска. Бізнесмен заявив, що українські військові нібито використовували Starlink для наступальних атак ударними безпілотниками, що, за його словами, порушувало правила користування сервісом.

Переговори про зняття лімітів

Нагадаємо, раніше ми писали, що засновник компанії SpaceX заявив про обмеження використання Starlink для наступальних ударів безпілотників.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, встановлені ліміти швидкості ускладнили роботу українських дронів-перехоплювачів. Водночас Володимир Зеленський 24 жовтня заявив, що обмеження вдалося зняти.